Bayi Aneh Ini Disebut Hasil Perkawinan Antara Manusia dengan Singa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Jika melihat gambar bayi di atas orang pasti sudah berpikir hal-hal yang aneh.

Padahal itu adalah sebuah boneka silikon karya seniman Italia Laira Maganuco yang menjadi bahan hoaks di Indonesia.

Di tangan para produsen informasi abal-abal, boneka yang diberi nama Baby Werewolf Silicone itu disebut makhluk nyata.

Bahkan, ada yang menyebut anak hasil perkawinan manusia dan singa.

“Anak maungg..Kiamat sudah dekat..Kombinasi manusia dan singa. Bisa jadi singa macak manusia kyanya. Hahaha,” tulis pemilik akun Facebook Dicky Aditya Nugraha sembari membagikan tiga foto boneka karya Laira Maganuco.

Dicky membagikan foto hoaks itu kemarin pukul 14.15

Selain Dicky, ada netizen lain yang juga kecele. Dia adalah pemilik akun Facebook Wika Bambang. Wika membagikan foto-foto karya Laira Maganuco itu pada Kamis (12/10) sekitar pukul 8.30.

“Binatang apa nih, seram nian dapat gambar dari mbk Ayuput Xiie Melankolism” tulis Wika Bambang.

Banyak orang yang percaya dengan posting-an Wira tersebut. Komentar-komentar kekaguman dan ketakutan bisa ditemukan di posting-an Wika.

Lucunya, Wika sempat ngeyel ketika ada netizen yang mengetahui bahwa foto yang di-posting-nya merupakan boneka silikon karya Laira Maganuco.

Wika ngotot percaya pada temannya yang bernama Ayuput Xiie Melankolism karena mengaku telah mengenal lama.

Bukan hanya Wika yang bersikukuh bahwa foto itu merupakan gambar makhluk hidup yang nyata.

Ayuput pun ngeyel boneka itu memang makhluk nyata. Dia mengaku menemukan makhluk aneh di belakang rumahnya.

Lewat kolom komentar di posting-an Wika, Ayuput sempat mengunggah foto diri sambil memegang sebuah benda yang disebut makhluk aneh itu.

Tapi, benda tersebut tidak diperlihatkan dari dekat. Jadi, susah dibuktikan kebenaran keyakinan Ayuput.

Yang pasti, foto-foto yang disebar Wika, yang disebut berasal dari akun Facebook Ayuput itu, memang asli milik Laira Maganuco.

Anda bisa menemukannya di akun Facebook Laira Maganuco. Laira memberi nama karya lucunya itu, Baby Werewolf Silicone .

“Platinum silicone baby werewolf silicone available from today,” tulis Laira sambil membagikan 12 foto plus satu video Baby Werewolf Silicone pada 5 Oktober lalu.

Hingga kemarin, posting-an promosi yang dilakukan Laira itu telah di-share ulang 75.507 kali.

Dalam posting-annya, Laira juga membagikan link lapak jualannya di situs Etsy.com.

Ada banyak boneka silikon yang dijual. Ada makhluk mirip bayi alien, mutan larva, simpanse, zombi, hingga kura-kura mikro.

Bentuk berbagai boneka itu memang seperti makhluk hidup. Barang-barang itu dijual dari harga USD 48 sampai USD 1.000.

Jadi, daripada tertipu, lebih baik mengecek sendiri lapak Laira Maganuco di Etsy.

Sebab, tak tertutup kemungkinan kelak karya-karya lain dari Laira akan jadi bahan hoax dengan narasi berbeda.

Atau siapa tahu ketika Anda melihat karya-karya Laira justru tertarik untuk menjadi reseller-nya he..he.

Gambar-gambar barang yang dijual di Etsy memang sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks.

Jawa Pos pernah mengulas tutorial membuat make-up efek tangan berlubang. Foto-foto di sana disalahgunakan.

Oleh para pembuat hoaks, efek foto tangan berlubang itu disebut orang yang terserang serangga berbahaya. (Fajar/jpnn)