Beredar KTP Pemukul Anggota TNI AL, Ternyata Pelaku Bukan Anak Jenderal

identitas penyerang prajurit TNI Nama Bimantoro Prasetiyo Hp. 081316009694 Tempat tanggal lahir Jakarta 22 Okteber 1991 Pekejaan musisi Alamat Jl Harapan 1 Nomor 3 Kodamar Cucu dari Mayor Purn TNI Al Tulus Hariyono. Terakir berdinas Disbintal. Orang tua An. Robertus Perwadi Hp 08158382922 Pekerjaan Rohaniwan Gereja GBi Alamat Jl Harapan 1 nomor 3 Kodamar Berita info sebagai anak PATI TNI AL ternyata tidak benar… ________________________ Silahkan bagikan info menarik lainnya di @undercover.id DM atau dengan cara postingan ditambahkan #undercoverid untuk kami repost. Follow, like, komentar dan tag temanmu untuk berbagi informasi terupdate! ➖➖➖ • • • • Aktifkan selalu pemberitahuan kiriman dari @undercover.id . Agar tidak ketinggalan informasi terupdate!! ➖➖➖➖➖➖ #undercoverid #media #sosial #politik #pendidikan #mahasiswa #kampus #indonesia #jakarta #medan #surabaya #bandung #jogja #makassar #bali #aceh #papua #kalimantan #sulawesi #video #instagood #photooftheday #tbt #cute #instadaily #followme #happy #follow

A post shared by Mukidi UnderCover 🔵 (@undercover.id) on Oct 13, 2017 at 7:05pm PDT