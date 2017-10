Cedera, Chelsea Kehilangan Kante 21 Hari

FAJAR.CO.ID, LONDON – Arsitek tim Chelsea Antonio Conte mengonfirmasi gelandang bertahan N’Golo Kante absen dalam laga melawan Crystal Palace di Selhurst Park, Sabtu (14/10) malam WIB.

Kante absen gara-gara cedera hamstring yang didapat saat membela Prancis melawan Bulgaria dalam kualifikasi Piala Dunia 2018 di Sofia, Minggu (8/11) lalu.

“Kami akan melakukan tes untuk Kante minggu depan, apakah situasinya akan membaik,” kata Conte seperti dikutip dari Sport.

Dalam tujuh laga Chelsea di Premier League, Kante selalu menjadi starter. Dia menyumbang satu gol saat berhadapan dengan mantan klubnya, Leicester City, 10 September lalu.

“Dari pemeriksaan terakhir (setelah pulang dari tugas negara), Kante mungkin akan absen sampai 21 hari,” tandas Conte.

Di klasemen sementara Premier League, Chelsea sang juara bertahan, untuk sementara berada di posisi keempat dengan 13 poin. The Blues berjarak enam poin dengan Manchester City dan Manchester United di tempat pertama dan kedua, dan satu poin dari Tottenham Hotspur yang nangkring di peringkat ketiga. (adk/jpnn)

Jadwal Premiere League pekan ke-8

Sabtu (14/10) WIB

18.30 Liverpool vs Manchester United

21.00 Burnley vs West Ham United

21.00 Crystal Palace vs Chelsea

21.00 Manchester City vs Stoke City

21.00 Swansea City vs Huddersfield Town

21.00 Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth

23.30 Watford vs Arsenal

Minggu (15/10) WIB

19.30 Brighton & Hove Albion vs Everton

22.00 Southampton vs Newcastle United

Selasa (17/10) WIB

02.00 Leicester City vs West Bromwich Albion