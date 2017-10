Karena Kisah Pembunuhan Empat Anak, Marsha Timothy Raih Penghargaan Internasional

FAJAR.CO.ID- Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (Marlina the Murderer in Four Acts) mengantarkan aktris Marsha Timothy meraih penghargaan internasional bergengsi Sitges International Fantastic Film Festival. Kabar itu disampaikan oleh Mouly Surya selaku sang sutradara.

“Marsha Timothy menangkan penghargaan juri internasional bergengsi sebagai aktris terbaik dari Sitges International Fantastic Film Festival, yang diselenggarakan pada tanggal 5-15 Oktober di Spanyol. Ia terpilih di antara unggulan lain termasuk Nicole Kidman, Masami Nagasawa, dan Monika Balsai,” tulis Mouly Surya di akun media sosial Instagram.

“Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak berkompetisi di Sitges dengan 34 film termasuk diantaranya The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos), Blade Of The Immortal (Takashi Miike), Before We Vanish (Kiyoshi Kurosawa). Film Jupiter’s Moon karya Kornél Mundruczó terpilih sebagai film terbaik. Film Marlina juga mendapatkan Special Mention di kategori Focus Asia,” imbuhnya.

Sementara itu, Marsha Timothy tampaknya sangat terkejut menerima penghargaan Best Actress dari Sitges International Fantastic Film Festival 2017. Istri Vino G Bastian itu pun langsung mengucap syukur atas prestasi yang mengharumkan nama Indonesia ini.

“Im honored and humbled to accept this award… Alhamdulillah,” ujar Marsha Timothy.

Seperti diketahui, Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak adalah film berlatar Sumba, Indonesia yang menceritakan kehidupan seorang perempuan bernama Marlina.

Tokoh tersebut diperankan oleh aktris Marsha Timothy. Dia adalah korban pemerkosaan yang kemudian membalas dendam terhadap perampok yang berjumlah 7 orang.

Dalam perjuangan mencari keadilan, Marlina membawa kepala dari bos perampok, Markus yang dipenggal.

Selain Marsha Timothy, film Marlina turut dibintangi oleh Dea Panendra sebagai Novi, dan Yoga Pramata sebagai Franz.

Setelah berkeliling di banyak festival dunia, film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak juga akan segera tayang di Indonesia. Film itu beredar mulai 16 November 2017 di bioskop tanah air. (ded/JPC)