Rumah DP 0 Persen Program Paling Berat bagi Anies-Sandi

FAJAR.CO.ID — Ada empat program penting yang menjadi fokus dalam kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam lima tahun kedepan.

Keempatnya adalah, program One Kecamatan, One Enterpreneurship atau OKE OCE, KJP Plus dan KJS Plus, Program OK Trip dan Program Rumah DP 0 Persen.

“Yang paling berat adalah program rumah DP 0 Rupiah,” sebut Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, saat diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (14/10/2017).

Dia menambahkan, juga akan ada upaya untuk memodifikasi program kerja dari gubernur sebelumnya. Seperti melanjutkan pembangunan MRT, RPTRA dan penataan kampung.

Syarif sangat optimis program-program itu akan dapat dituntaskan bila melihat dari perencanaan dan kesiapan personal sosok Anies-Aandi.

Dia mengingatkan Anies-Sandi harus mengeksekusi semua program kerja dengan taat hukum.

“Jadi gini, dalam melaksanakan program kan ada program tahunan RKPD, lima tahun RPJMD. Jika tidak ada di RPJMD maka (program kerja) masuk dalam pelanggaran hukum,” papar Syarif.

Program gubernur sebelumnya, lanjut dia, penggusuran tidak masuk ke dalam RPJMD. Sehingga banyak masyarakat yang menanyakan dan protes terkait penggusuran tersebut.

Anies-Sandi diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Di putaran kedua, dukungan kepada pasangan yang mengalahkan petahana Ahok-Djarot ini bertamabah dari PAN dan Partai Perindo. (rus)