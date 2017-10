Umumkan Mundur, Vokalis The Titans Singgung Masalah Pribadi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Kabar kurang sedap datang dari band pop rock asal Bandung, The Titans. Secara mengejutkan, sang vokalis Rizki resmi mengundurkan diri grup yang eksis sejak 2007 lalu itu.

“Kepada seluruh keluarga The Titans, kepada seluruh manajemen terdahulu, kepada tim produksi terdahulu dan yang masih aktif sampai saat ini, khususnya kepada seluruh titanium dimana pun kalian berada, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan meminta maaf jika ada kesalahan. Saya ingin umumkan mulai saat ini saya mengundurkan diri dari The Titans dan tidak lagi menyandang nama The Titans,” kata Rizki di dalam video pendek tersebut.