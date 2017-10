Waduh! Wali Kota Bogor, Tantang Anies Baswedan Joget Baby Shark Challenge

Tantangan mba @annisayudhoyono dan mas @agusyudhoyono dijawab kontan. Baby Shark dance feat. @satpolpp_kotabogor. Karena Pol PP harus tegas dan humanis 😉. Sekarang saya tantang sahabat2 saya yg akan segera dilantik mas @aniesbaswedan dan mas @sandiuno yg baru berpose gaya burung bangaunya. Berani?

A post shared by Bima Arya (@bimaaryasugiarto) on Oct 14, 2017 at 3:04am PDT