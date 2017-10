Baru 18 Hari Diputar, Film Pengabdi Setan Hampir Tembus 3 Juta Penonton

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Baru 18 hari diputar, film Pengabdi Setan langsung menjadi film bergenre horor paling sukses di Indonesia.

Hanya berselang 18 hari, film besutan Joko Anwar ini sudah menembus 2.820.681. Angka tersebut sekaligus menjadikan Pengabdi Setan sebagai film horor Indonesia terlaris sepanjang masa. Sebelumnya posisi itu ditempati film Danur: I Can See Ghost dengan capaian 2.736.157 penonton.

“Sekali lagi, terima kasih teman-teman atas dukungan kalian semua untuk Pengabdi Setan. We feel blessed everyday. Love and respect to you,” tulis Joko Anwar di akun media sosial Instagram, Senin (16/10).

Sejak rilis pada 28 September 2017 lalu, kini Pengabdi Setan sudah meraup 2.820.681 penonton. Jumlah yang sangat bagus untuk film yang baru 18 hari tayang.

Jumlah penonton film Pengabdi Setan tersebut dipastikan bisa terus bertambah. Sebab, film produksi Rapi Films itu masih tayang di seluruh bioskop tanah air.

Sejak melakukan penayangan, Pengabdi Setan memang mendapat respons baik dari pengamat dan penggemar film. Sejumlah komentar positif pun muncul untuk film horor tersebut di media sosial.

Tidak hanya itu, Pengabdi Setan juga sukses masuk dalam 13 kategori Festival Film Indonesia 2017 yang diumumkan 5 Oktober kemaren.

Pengabdi Setan merupakan film produksi ulang dari film horor berjudul sama yang dibuat Rapi Films pada 1980 silam.

Film kali ini melibatkan Tara Basro serta pemain lain seperti Bront Palarae, Egi Fedly, Ayu Laksmi, Fachri Albar, Asmara Abigail, dan lainnya. (Fajar/pojok)