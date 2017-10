Paul Pogba Turut Berduka atas Meninggalnya Choirul Huda

FAJAR.CO.ID — Sepak bola dunia ikut berduka atas meninggalnya kiper sekaligus kapten Persela Lamongan, Choirul Huda, pada Minggu (15/10/2017).

Sejumlah ucapan duka dari pemain top dunia berdatangan. Salah satunya dari pemain Manchester United, Paul Pogba.

Lewat akun twitternya, Pogba turut berduka atas kepergian kiper legendaris Persela itu. “RIP Choirul Huda. Doaku untukmu dan keluarga #RIPHuda,” tulis gelandang Manchester United itu.

RIP Choirul Huda. My prayers to you and your family 🙏🏾 #RIPHuda https://t.co/BRgbhmhrh4

— Paul Pogba (@paulpogba) October 15, 2017