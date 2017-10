Dinkes Sediakan Banyak Hadiah di Jambore Kader Posyandu

FAJAR.CO.ID, WAJO — Puluhan ibu-ibu kader posyandu dari 14 kecamatan di Kabupaten Wajo tampil semangat di acara jambore kader posyandu di GCC Sengkang, Jalan Sawerigading Sengkang, Selasa (17/10/2017).

Ibu-ibu kader posyandu bersemangat karena selain menerima materi tentang penyuluhan kesehatan, pencegahan DBD, Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo juga menyediakan hadiah.

“Hadiahnya bermacam-macam, seperti kulkas, karpet, dan beberapa perabot rumah tangga lainnya,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Wajo, dr Baso Rahmanuddin.

Mantan direktur RSUD Lamaddukelleng ini menjelaskan, kader-kader posyandu di Kabupaten Wajo harus lebih rutin mengikuti materi-materi kesehatan. Supaya mengetahui cara-cara menimbang baik dan benar.

“Di 2017 ini, kita harus melakukan perubahan, yakni zero kematian ibu dan anak, zero kematian DBD, TB paru, dan zero kematian gizi buruk,” imbuhnya. (zah)