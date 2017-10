Masuk Bupati Terbaik, Cakka Raih Top Regent of The Year 2017

FAJAR.CO.ID — Penghargaan bergengsi kembali akan diraih Bupati Kabupaten Luwu, Andi Mudzakkar (Cakka), pada 8 Desember 2017 di Bali.

Bertajuk Seven Media National Award 2017, Mudzakkar bersama 24 bupati/wali kota se-Indonesia masuk kategori “Top Regent Of The Year 2017”.

Kepastian Bupati Mudzakkar alias Cakka menerima penghargaan tersebut ditandai dengan surat yang dilayangkan pihak Seven Media ke Bagian Humas dan Protokol Pemda Luwu, yang ditandatangani Yana Halim sebagai Founder Seven Media.

Liaison Officer (LO) Seven Media di Jakarta, Restu Lingga, dalam keterangan kepada redaksi, Selasa (17/10), mengatakan, Bupati Luwu adalah salah satu bupati di Indonesia yang dinilai berhasil memajukan daerahnya dengan program-program unggulan.

“Pak Mudzakkar kami nilai berhasil memajukan daerahnya di antara 24 bupati dan wali kota yang akan menerima penghargaan,” kata Restu.

Menurut dia, penghargaan ini diberikan kepada 24 kepala daerah setelah tim turun ke lapangan tanpa diketahui pihak manapun.

“Sebelum kita memberikan penghargaan ini, kita sudah menerjunkan surveyor atau tim survey yang tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana hasil yang didapatkan dari inovasi Pak Mudzakkar. Jadi kami melakukan penilaian secara diam-diam,” tambahnya.

Tujuannya, lanjut dia, yakni pihaknya ingin mendapatkan informasi langsung, kenyataan di lapangan yang sesungguhnya. Hasilnya, Cakka memang layak.

“Kami memberikan penghargaan kepada seseorang memang berdasarkan kinerja. Bukan penghargaan atas dasar imbalan,” tegas Restu.

Restu menjelaskan, selama ini banyak bupati di Indonesia yang punya kinerja baik. Namun sayang, kehadiran mereka tidak banyak diketahui oleh media.

“Yang sering muncul di televisi itu kan kita sudah tahu. Namun di luar sana, masih banyak kok yang lebih berprestasi. Jauh lebih hebat dan dicintai masyarakatnya. Melalui penghargaan ini, kami ingin menunjukkan bahwa mereka juga punya prestasi baik sebagai pemimpin daerah,” jelas Restu.

Ditambahkan Restu, penganugerahaan Top Regent of The Year ini akan dibuka Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, didampingi Menteri Dalam Negeri, Tcahyo Kumolo.

Untuk diketahui, Seven Media adalah lembaga independent yang didukung oleh 12 Kementerian Indonesia di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian Luar Negeri, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Bisnis dan Profesi, dan Indonesia Achievement Center. (*/fajar)