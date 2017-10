Kemenpar Boyong 40 Duta Besar Famtrip Golf di Batam dan Bintan

JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam dan Bintan. Kali ini Kemenpar bekerjasama dengan KBRI Singapura menggelar Famtrip The Ambassador & Diplomatic Tour yang diikuti diplomat dari negara-negara sahabat di Singapura dan Jakarta.



Upaya promosi pariwisata Indonesia khususnya wisata Golf inisiasi KBRI Singapura untuk mengundang (kerjasama Kementerian Pariwisata c.q. Asdep Pengembangan Pasar Asia Tenggara dan Kementerian Luar Negeri).



Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Profesor I Gde Pitana menyebut, potensi Indonesia yang memiliki banyak lapangan golf bertaraf internasional yang tersebar di berbagai wilayah. Dipilihnya Bintan dan Batam sebagai lokasi pelaksanaan dengan pertimbangan lokasinya yang strategis dan memiliki beberapa lapangan dengan standar internasional.



“Kegiatan ini akan diikuti oleh 40 Duta Besar dan Diplomat dari berbagai negara, sehingga kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menjalin dan mempererat hubungan kenegaraan antar negara,” kata Pitana yang juga diamini Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara Rizki Handayani, Selasa (17/10).



Pitana menambahkan, Famtrip The Ambassador & Diplomatic Tour ini selain sebagai sarana atau peluang untuk mempromosikan Pariwisata Indonesia kepada pasar mancanegara, khususnya untuk wisata golf, juga mempromosikan Bintan dan Batam sebagai destinasi wisata yang aman.



“Para Duta Besar sebagai perwakilan suatu negara dapat menjadi agen dalam mempromosikan Pariwisata Indonesia di negaranya masing-masing. sekaligus mempromosikan peluang investasi di kawasan Kepri,” ujar Pitana.



Rizki Handayani menambahkan, peserta yang mengikuti Famtrip The Ambassador & Diplomatic Tour ini antara lain Duta Besar yang berdomisili di Singapura termasuk Duta Besar RI untuk Singapura, Duta Besar yang berdomisili di Jakarta termasuk Wamenlu, Pejabat Kepri, dan Pejabat KBRI Singapura.



Sementara para Duta Besar yang mengonfirmasi ikut serta di antaranya Duta Besar yang ada di KKazakhtan, Austria, Rumania, Serbia, Ukraina, Brunei, Uzbekistan, Finlandia, Azerbaijan, Oman, Slovekia, Argentina, Brazil, Portugal, Peru, Filipina, Jerman, Rwanda, Swedia dan Timor Leste.



“Para Duta Besar nanti akan bermain golf di Bintan Lagoon Resort (Bintan Lagoon Golf Club), Turi Beach Resort, Palm Spring Golf & Country Club, dan juga mengunjungi Nongsa Digital Park. Mereka telah diundang Kemenlu dan KBRI Singapura bagi para Dubes JAGA dan SAGA members, dan tidak menutup kemungkinan juga bagi Dubes yang merupakan non-members,” ungkap Rizki.



Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan, Batam dan Bintan yang berada di Provinsi Kepri, adalah lokasi yang paling dekat dengan Singapore. Tempat bermukimnya, 3,5 juta Singaporean, 1,5 juta pekerja asing di Singapore atau lebih dikenal dengan ekspatriat. Juga ada 15,5 juta orang per tahun, atau 1,25 orang wisatawan mancanegara setiap bulan di Negeri Kepala Singa itu.



“Berbagai event internasional dengan pasar orang yang ada di Singapore itu harus dilakukan di dua detinasi itu. Batam dan Bintan. Famtrip golf itu adalah salah satu cara untuk memperkenalkan wisata golf Indonesia ke dunia,” kata Arief Yahya yang Mantan Dirut PT Telkom ini.



Events, menurut Arief Yahya adalah salah satu dari sekian banyak teknis mendownload wisman dari hub country di Selat Malaka itu. Ada sport tourism, ada musik, dan festival yang bisa mengundang mereka ke Kepri. “Golf memang cara yang pas untuk menarik wisman sport tourism dati kota itu. Toh ke Batam-Bintan juga hanya 1 jam dari Singapura,” ungkap Menpar Arief Yahya.(*)