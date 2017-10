Hore….Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Maros Dibayarkan

FAJAR.CO.ID, MAROS —Kabar gembira bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros. Pasalnya, tunjangan transportasi para wakil rakyat akhirnya dibarkan.

Tunjangan transportasi anggota dewan ini sempat tertunda selama tiga bulan. Karena menunggu penetapan SK Bupati.

Anggaran tunjangan transportasi itu dirapel selama tiga bulan dengan total anggaran sekitar Rp224 juta yang diperuntukkan bagi 32 anggota dewan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Maros, Takdir, mengatakan tunjangan yang dibayarkan anggota dewan dirapel terhitung Agustus hingga Oktober.

Di mana, kata dia, masing-masing anggota dewan mendapat tunjangan transportasi sebesara Rp7 juta per orang.

“Jadi, karena dirapel mereka dapat Rp21 juta per orang,” katanya.

Sementara, Sekretaris DPRD Maros, To Wadeng, menjelaskan, tunjangan yang diterima dewan tersisa Rp5,8 juta setelah dipotong pajak.

“Memang per orang itu dianggarkan Rp7 juta per orang. Tetapi, ada pajak 15 persen yang harus dikeluarkan, sehingga yang bersihnya diterima sisa Rp5,8 juta per bulan,” jelasnya. (rin)