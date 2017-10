Bali United Diimbangi Barito, PSM Aman di Puncak

FAJAR.CO.ID — Langkah Bali United untuk menjurai Liga 1 menemui jalan terjal setelah bermain imbang dengan Barito Putera 1-1 di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Rabu (25/10/2017).

Kejelian taktik pelatih Barito, Jacksen F Tiago, membawa tuan rumah bisa unggul 1-0 terlebih dulu. Adalah Willian Sousa yang menjebol gawang tim tamu pada menit ke-17. Skor tersebut bertahan sampai turun minum.

Pada babak kedua, permainan Bali United memang berubah dan pelatih Widodo C Putro menerapkan serangan dengan lebih yang variatif dan mencoba sepakan-sepakan jarak jauh.

Upaya keras dari Bali United baru terbayar pada masa injury time babak kedua. Sang gladiator lini depan Serdadu Tridatu, Sylvano Comvalius sukses menyamakan kedudukan pada saat laga tersisa satu menit lagi. Gol itu belum bisa menyelamatkan target Bali United yang mengincar poin penuh.

Hasil seri tersebut membuat tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut tertahan di peringkat tiga klasemen sementara Liga 1 2017 dengan raihan 59 poin. Terpaut dua angka dari pemuncak klasemen PSM Makassar dengan 61 poin. (dkk/jpnn/fajar)

Klasemen Liga 1

No. Klub — Main — Poin

1. PSM MAKASSAR — 31 — 61

2. BHAYANGKARA — 30 — 59

3. BALI UNITED — 31 — 59

4. PERSIPURA — 31 — 56

…

7. BARITO PUTERA — 31 — 49

…

16. SEMEN PADANG — 31 — 29

17. PERSIBA — 31 — 23

18. PERSEGRES — 31 — 10

Jadwal Pekan 32

Jumat, 27 Oktober 2017

BHAYANGKARA Vs PERSELA

PERSIB Vs MITRA KUKAR

Sabtu, 28 Oktober 2017

PERSEGRES Vs PS TNI

SEMEN PADANG Vs PERSERU

BORNEO FC Vs PERSIJA

Minggu, 29 Oktober 2017

PERSIPURA Vs AREMA

PERSIBA Vs MADURA UNITED

BARITO PUTERA Vs PSM

Senin, 30 Oktober 2017

BALI UNITED Vs SRIWIJAYA