Binus University Telah Hasilkan 43 Doktor Manajemen

FAJAR.CO.ID — Binus University terus berkomitmen dalam menyediakan pendidikan yang terintegrasi dari pra-TK hingga S3.

Untuk tingkat S3, Binus University menyelenggarakan program Doctor of Research in Management (DRM) dengan penekanan pada pengembangan pengetahuan manajemen yang menggabungkan unsur-unsur ilmu pengetahuan, best practice, dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

DRM merupakan program tingkat doktoral (S3) dalam bidang manajemen yang diselenggarakan oleh Binus University. Program pendidikan ini memiliki dua peminatan, yaitu Management Sustainability & Growth Strategy dan Management Scholar Track.

Program yang mulai dijalankan pada tahun 2011 ini telah menghasilkan sebanyak 43 Doktor. Lulusan teranyar adalah Arta Moro Sundjaja, yang baru saja menjalani Sidang Ujian Promosi Doktor di Aula Binus University Kampus Anggrek Lantai 8 pada Sabtu (14/10/2017).

Arta Moro Sundjaja saat ini menjabat sebagai National Publication Section Head, Research and Technology Transfer Office dan Lektor Sistem Informasi di Binus University. Ia menjalani ujian doktor dengan disertasi yang berjudul “Studi Perilaku Pengunjung Daring Terhadap Penerapan Pemasaran Media Sosial Pada Industri Museum Di Indonesia”.

Sidang Ujian Promosi Doktor ini menghadirkan Kartum Setiawan, M. Hum – Kontributor Majalah Maska (Masyarakat Kereta Api) selaku narasumber dan beberapa dosen penguji yang meliputi: Prof. Ir. Bahtiar Saleh Abbas, M.Sc., Ph.D. (Promotor), Dr. Ford Lumban Gaol (Ko-Promotor I), Dr. Sri Bramantoro Abdinagoro (Ko-Promotor II), Prof. Dr. Ir. Edi Abdurachman, M.Sc (Ketua Sidang), Prof. Tirta Nugraha Mursitama, S.Sos., M.M., Ph.D. (Penguji I), Dr. Arie Budiman (Penguji II) dan Togar Alam Napitupulu, Ph.D. (Penguji III).

Semoga dengan adanya Sidang Ujian Promosi Doktor ini diharapkan lulusan DRM menjadi doktor yang mumpuni dalam bidang ilmu manajemen bisnis, mampu menghasilkan penelitian berkualitas tinggi, berkontribusi pada industri dan atau masyarakat luas. (rls/fajar)