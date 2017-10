Samsung Luncurkan Mesin Cuci Addwash Combo Dryer, Ada Teknologi AirWashnya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Hampir sebagian besar masyarakat yang hidup di perkotaan tak lagi menguras tenaga mereka untuk membersihkan pakaian mereka. Hampir sebagian besar mulai menggunakan tenaga mesin.

Itu terlihat pada hasul survei yang dilakukan oleh jajakpendapat.net yang menyebutkan, bahwa sebanyak 74 persen warga di perkotaan lebih suka menggunakan mesin cuci untuk membersihkan pakaian mereka. Pasalnya, teknologi mesin cuci dianggap sebagai cara praktis dalam membersihkan pakaian, serta tak terlalu memakan waktu lama.

Atas kebutuhan itu, Samsung meluncurkan produk baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Produk Samsung AddWash Combo Dryer dianggap sebagai solusi terbaik bagi pengguna mesin cuci saat ini. Addwash Combo Dryes memiliki kelebihan yang tak dimiliki oleh mesin lainnya.

Samsung AddWash Combo Dryes memiliki teknologi AirWash yang mampu mengeringkan baju dalam mesin dengan waktu yang cepat, hingga tidak perlu untuk memindahkan pakaian cucian dari mesin ke jemuran-jemuran yang ada di luar rumah.

Teknologi AirWash itu sendiri mampu mencuci dengan uap panas, dan ini sangat tepat bagi pekerja kantoran yang ada di kota-kota besar maupun kecil.

“Samsung AddWash Combo Dryes ini adalah solusi tepat bagi masyarakat. Kelebihan memiliki teknologi AirWash itu yang sangat tepat bagi pekerja kantoran. Karena mampu mencuci dengan uap panas, pakaian mampu bersih higienis, serta hemat air,” kata Head of Product Marketing Digital Appliances Samsung Electronics Indonesia, Michael Adisuhanto.

Dilanjutkan, teknologi AirWash ini merupakan inovasi baru yang diaplikasikan pada mesin cuci Samsung AddWash Combo Dryer. Teknologi ini memungkinkan proses pencucian pakaian dilakukan dengan memanfaatkan uap panas. “Jadi kalau menggunakan uap panas, berarti mampu menghilangkan bau tak sedap, membasmi mikrobat yang menjadi penyebab bau apek,” jelasnya.

Samsung AddWash Combo Dryer juga bisa mencuci tanpa menggunakan deterjen dan air, tapi bisa membunuh kuman yang menempel di pakaian. “Meski mencuci tanpa menggunakan deterjen dan air, uap panas dan teknologi AirWash mampu membunuh kuman hingga 99,6 persen,” ucapnya.

Hal ini berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan oleh Institute of Tropical Medicine, Departement of Parositology, Yonsei University College of Medicine Seoul Kore. (***)