Wonderful Indonesia Mulai Tebar Pesona di ITB Asia

SINGAPURA – Mesin Indonesia Incorporated kembali dipanaskan di arena ITB Asia 2017. Even yang digelar di Marina Bay Sands, Singapura, 24-27 Oktober 2017 itu langsung disambut dengan semangat Indonesia Incorporated. Dari mulai 90 industri pariwisata Indonesia hingga Dubes RI untuk Singapura langsung on menjual destinasi andalan Indonesia.

“Tahun ini Wonderful Indonesia terlihat lebih total di ITB Asia. Desain boothnya atraktif, ada kapal Phinisinya. Tulisan Wonderful Indonesianya juga lebih menonjol. Ada barista, face siluet potrait, therapis, Virtual Reality, semua sangat bagus,” terang Duta Besar RI untuk Singapura Ngurah Swajaya, Rabu (25/10).

Paviliun Indonesia di The Sands Expo Convention Center, Basement 2, Hall E, Marina Bay Sands, Singapura memang terlihat paling gagah. Paling anggun. Seluruh desainnya terkesan luas, longgar, dan sangat eye catching.

Sebanyak 90 industri yang ikut diboyong Kemenpar ke Singapura jadi makin pede menjual destinasi. Apalagi, di tengah area booth Indonesia ada kapal phinisi, perahu tradisional Bugis, Makassar yang sudah melanglang buana sampai ke ujung dunia.

Untuk tamu VIP, kenyamanannya juga sangat terasa. Di Marina Bay Sands, Wonderful Indonesia sudah menyiapkan VIP Corner dengan tempat duduk dari sofa yang nyaman. Dan di sekelilingnya, ada payung-payung warna-warni dan aneka topeng tradisional yang ikut menemani. Suasananya terasa sangat cozy. Sangat Indonesia. Inilah yang menjadi pembeda dengan booth yang lain. “Sangat kreatif. Terasa sekali totalitasnya. Wonderful Indonesia benar-benar wonderful,” tambah Dubes Ngurah.

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara Kemenpar Rizki Handayani ikutan sumringah. Seluruh tampilan desainnya dirasa sangat pas dengan tema “Maritime Culture of Wonderful Indonesia” yang diusung di ITB Asia 2017. “Kami memang sengaja mempertahankan desain Phinisi itu karena sedang membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Kiki, sapaan akrab Rizki Handayani.

Baginya, ini akan makin meningkatkan nilai jual Indonesia. Tak ada lagi rasa minder. Apalagi galau. Yang muncul justru rasa bangga lantaran desain boothnya sangat sempurna. “ITB Asia kan forum untuk mempertemukan buyers dan sellers yang berkualitas. Mereka umunya sudah appointment sejak Juni 2017, sebelum pertemuan. Ini yang menjadi kekuatan even ini. Karenanya kami juga harus all out menyiapkan segalanya, termasuk desain booth yang menarik,” ucapnya.

Saking okenya, aktivitas Wonderful Indonesia di ITB Asia 2017 langsung diacungi dua jempol oleh Menpar Arief Yahya. Baginya, style seperti itu adalah salah satu cara untuk mempertajam image pada pelaku industri pariwisata di Marina Bay Sands, Singapura. “Ini sudah bagus. Desain boothnya keren. Ada dukungan Dubes RI di Singapura. Mudah-mudahan setelah ini kunjungan wisman bisa belok ke Indonesia, dan merubah bahkan meninggalkan Thailand, Singapura dan Malaysia,” harap Menpar. (*)