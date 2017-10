Hubungannya Makin Serius, Ariel Tatum: Kalau sudah saatnya, Insya Allah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Artis peran Ariel Tatummasih menikmati masa-masa pacaran dengan pesepakbola, Ryuji Utomo.

Dara kelahiran Jakarta, 20 tahun itu memang tak main-main dalam menjalin hubungan dengan pemain bek Persija itu.

Pemain film Kawin Laris itu pun mulai memikirkan untuk segera melepas status lajangnya.

“Baik Alhamdulillah. Kita cukup serius, cuma kedepannya bismillah saja. Di mana-mana orang pacaran niatnya serius, jadi pacaran untuk serius, jadi sudah mikir sampai ke sanalah (menikah),” kata Ariel saat ditemui dikawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Meski sudah memikirkan untuk melepas masa lajangnya, hingga kini dia masih belum menargetkan tanggal pernkahan.

“(Target) nggak ada sih, tapi go with the flow aja, kalau merasa sudah saatnya insya Allah,” ungkapnya.

Ariel juga membantah kabar yang mengatakan bahwa dirinya dan Ryuji sempat putus.

“Damai apanya, kita gak pernah berantem dari awal. Ryuji gak sampai sebulan yang intens ketemu mereka cuma sekali dua kali, jadi bukan mantanan yang serius pacaran, aku gak ngerti kenapa orang membesar-besarkan, Ryuji satu lingkungan satu tempat main jadi gak ada sih aku sama Ryuji berantem,” pungkasnya.(mg7/jpnn)