Kecelakaan di Pangkep, Satu Warga Parepare Meninggal Dunia

FAJAR.CO.ID, PANGKEP– Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Poros Makassar-Parepare kembali terjadi, Minggu 29 Oktober, sekitar pukul 01.20 Wita.. Kecelakaan di Kampung Japing-Japing, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene merenggut nyawa Hj Sukmawati (66) warga Jalan Bau Massepe, Kelurahan Ujung, Kecamatan Labukkang, Kota Parepare.

Kapolres melalui Kasat Lantas Polres Pangkep, AKP Sahabuddin mengatakan, kecelakaan terjadi antara sebuah Mobil Toyota Calya dengan No Pol DP 451 AT yang dikemudikan Thamrin yang bergerak dari arah utara ke selatan dan menabrak dari belakang sebuah Mobil Truck UD dengan. No Pol DD 8594 RP yang di kemudikan Mustakim dari arah utara ke selatan (searah-red).

Akibat laka lantas tersebut seorang penumpang di Mobil Toyota Cayla meninggal dunia ditempat. Mobil Toyota Cayla dikemudikan Thamrin (51)

warga Jalan Durian Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. “Supirnya tidak mengalami luka dalam kejadian itu,” ujarnya.

Namun, salah satu penumpangnya Hj Sukmawati (66) alamat Jalan Bau Massepe, Kelurahan Ujung, Kecamatan Labukkang, Kota Pare- Pare, mengalami luka robek pada bagian pipi, gigi bawah tanggal 2 buah, keluar darah dari hidung, telinga dan mulut yang mengakibatkan korban meninggal ditempat kejadian.

Sedangkan penumpang lainnya,

atas nama H Budi Sukawati (35) warga Jalan Bau Massepe, Kelurahan Ujung, Kecamatan Labukkang, Kota Parepare, mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri, bengkak pada sebelah kiri dan dilarikan untuk mendapatkan pertolongan pertama di RSUD Pangkep sebelum di rujuk ke RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Begitupun, korban lainnya Andi Nuraisyah Immang (19) seorang mahasiswi warga Jalan Jendral Sudirman No 56 B Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, mengalami luka lecet pada betis kiri, luka lecet pada pipi, luka gores pada dagu mendapat pertologan pertama di RSUD Pangkep.

Pengemudi mobil Truck UD dengan No Pol DD 8594 RP yang dikemudikan Mustakim (35) warga Jalan A Pettarani, Makassar, tidak mengalami luka dalam kejadian tersebut. “Kini barang bukti berupa dua unit kendaraan itu telah diamankan di Mapolres Pangkep. Kerugian materi diperkirakan mencapai Rp 10 juta,” jelasnya.(*)