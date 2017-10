Aktor Kim Joo Hyuk Meninggal Dunia

KOREA SELATAN – Kabar duka datang dari dunia hiburan Korea Selatan.

Aktor Kim Joo Hyuk dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan mobil.

Dilansir Soompi, kecelakaan terjadi pukul 16.30 waktu Korea di wilayah Samseong, Seoul, Senin (30/10/2017).

Mobil yang ditumpanginya dikabarkan terbalik dan terbakar.

Aktor 45 tahun ini langsung dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak terselamatkan.

Saat ini, Namoo Actors selaku agensi Kim Joo Hyuk bernaung masih mengkonfirmasi soal detil kejadian.

Kim Joo Hyuk merupakan aktor Korea. Ia dikenal lewat perannya di film My Wife Got Married (2008) dan The Servant (2010) dan juga serial televisi God of War (2012) dan Hur Jun, The Original Story (2013).

Sementara itu, seperti terlihat di akun noona_bigos, kabar ini membuat penggemarnya terkejut sekaligus sedih.

“Baru td pagi nonton 1N2D dia dinobatkan jd cowo terganteng versi 1N2D. Ya ampuuun so sad!,” kata akun wandasulistyono.

“ASTAGA KAGET EON SUMPAH @noona_bigos . Aku sering nonton ahjussi ini dlu di 2days1night,” ujar akun syakilainaaaa.

(zul/pojoksatu)