Kementan Raih Dua Penghargaan TOP IT 2017

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Kementerian Pertanian (Kementan), berhasil mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Karena itu, Kementan dibawah kepemimpinan Amran Sulaiman, menjadi satu-satunya kementerian yang meraih dua penghargaan TOP IT 2017 sekaligus, yakni penghargaan untuk kategori TOP IT Implementasi on Ministry 2017 dan kategori TOP IT Leadership 2017 di Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Majalah Itech bersama asosiasi TIK dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Hadir menerima pengharaan itu, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan, Suwandi.