Kasihan.. Pembantu Disekap Pasangan PNS Lalu Ditonjok, Masalahnya Lapor Perselingkuhan

FAJAR.CO.ID- SUMIATI (18) tampak bingung ketika pintu kamar tempatnya disekap terbuka lebar. Wajah lugunya kedatangan polisi di rumah mantan majikannya, Hi (37) dan suami sirinya, Ew (38) di sebuah rumah kontrakan, Jalan Lais, Kecamatan Tenggarong. Wajah malah terlihat takut, Sumiati sempat tak berani melangkahkan kakinya ke arah petugas. Apalagi ketika Hi bersuara tinggi seolah hendak mengintimidasi, langkah Sumiati langsung terhenti.

Itulah akhir dari drama penyanderaan yang dialami Sumiati, usai disekap pasangan Ew yang sehari-harinya PNS di Pemkab Kukar dan Hi (karyawan salah satu perusahaan batu bara), Sabtu (28/10). Tepatnya Kamis (26/10) Sumiati mulai disekap. Ketika pertama kali ditemukan, kondisi Sumiati memang memilukan. “Astaga, bonyok sudah. Ayo visum dulu,” ujar seorang petugas yang terkejut melihat luka lebam di sekujur tubuh Sumiati. Dipimpin Kanit Opsnal Polres Kukar Ipda Aksarudin Adam, Sumiati berhasil diselamatkan setelah sempat mendapat perlawanan dari tuan rumah. Kepada polisi, Sumiati mengakui jika dianiaya sebelum dikurung di kamar.

Kepada Kaltim Post, Kapolres Kukar AKBP Fadillah Zulkarnaen melalui Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Yuliansyah mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Mapolres Kukar. “Tersangka masih diperiksa. Bukti sudah cukup, kami langsung menahan tersangka,” terang Yuliansyah.

Dia menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah polisi mendapat informasi sekitar pukul 13.00 Wita. Dari sumber tersebut, diketahui seorang remaja bernama Sumiati warga Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, disekap di rumah yang dikontrak Hi. Dari informasi awal yang diterima petugas, Hi nekat menyekap serta menganiaya Sumiati lantaran cinta segitinya dengan Ew dibocorkan Sumiati kepada istri Ew. Sedangkan Sumiati nekat menceritakan hal itu, karena kesal tunggakan gajinya tak kunjung dibayar Hi.

Delapan petugas berpakaian preman mendatangi rumah tersebut. Ternyata ada Ew, Hi dan anak-anaknya. Dari informasi yang dihimpun petugas, keduanya tinggal bersama tanpa status pernikahan yang sah dari negara. Polisi yang meminta untuk pemeriksaan sejumlah ruangan, sempat mendapat penolakan dari Hi.

Polisi memaksa Hi membuka pintu kamar yang dicurigai untuk menyembunyikan Sumiati. Hi akhirnya membuka kunci pintu kamar. Saat itu, Sumiati terlihat berdiri di balik pintu lalu keluar secara perlahan.

Terlihat mata Sumiati mengalami luka lebam. Sedangkan bagian mata memerah. Juga luka lebam bagian punggung, lengan, paha hingga leher. Dari dalam rumah, Hi masih berteriak-teriak seolah berkelit atas perbuatannya tersebut. “Keluar Ti (Sumiati, Red), ada polisi Ti. Kamu jelaskan kalau kejadian ini juga karena mulut kamu,”

ujar Hi kepada Sumiati.

Polisi sempat mengambil gambar detik-detik keluarnya Sumiati dari dalam kamar berukuran 3×3 meter tersebut. Tampak kasur berwarna merah yang menjadi tempat tidur Sumiati selama tiga hari di kurung. Tanpa alas kasur, tidur tanpa bantal dan guling. Di dalam kamar tersebut hanya terlihat sejumlah kotak serta keranjang.

“Saya juga manusia. Difitnah, ini tentang nama baik saya,” ujar Hi yang terus bergumam. “Tolong jangan ada yang mengintimidasi. Biar nanti polisi yang memeriksa,” ujar Ipda Aksarudin Adam sambil melakukan evakuasi Sumiati.

Setelah itu, polisi meminta kedua tersangka ikut ke Mapolres Kukar untuk dimintai keterangan. Sempat terjadi perdebatan alot, kedua tersangka tetap diangkut untuk dimintai keterangan. Sumiati dibawa ke rumah sakit untuk visum, didampingi anggota unit perlindungan perempuan dan anak (PPA).

“Kamu harus bertanggung jawab, ayo ikut saya ke kantor,” tambah Aksar, sebelum berhasil mengangkut kedua tersangka.

Yuliansyah menjelaskan, saat pemeriksaan kedua tersangka menyebut telah menyekap Sumiati selama tiga hari di dalam rumah. Kejadian bermula ketika korban menagih sisa pembayaran gaji yang masih menunggak pada Hi. Korban pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga saat Hi tinggal di Jalan Arwana, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tengarong. Selama ini, korban mengetahui hubungan terlarang Hi dan Ew. Padahal, Ew masih berstatus sebagai suami sah seorang perempuan berinisial Le.

“Kalau dari pengakuan tersangka sudah menikah siri. Tapi kami fokus pada kasus penganiayaan,” ujar Yuliansyah.

Karena kesal tunggakan gaji tak kunjung dibayar, Sumiati menceritakan hubungan terlarang keduanya kepada istri Ew. Mengetahui tindakan Sumiati tersebut, Ew yang kesal menjemput Sumiati dan membawanya dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport bernopol KT B 46 AJP. Kepada polisi, korban mengaku Ew memukul wajahnya hingga berkali-kali. Selanjutnya, korban di bawa ke rumah Hi di Jalan Lais, Kecamatan Tenggarong. Di sinilah, korban kembali mengalami penyiksaan, dipukul di bagian wajah dan sekujur tubuhnya.

“Kasus terus kami dalami. Sejumlah barang bukti diamankan, seperti mobil yang digunakan untuk menjemput korban, kunci pintu kamar, serta sepatu yang digunakan untuk memukul korban,” tambah Yuliansyah.

Para tersangka dijerat Pasal 333 KUHP subsider Pasal 351 KUHP junto Pasal 55 KUHP junto Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. (qi/waz/k9)