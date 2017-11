Keji! Jokowi Difitnah Seperti Ini….

Judul fotonya ‘Hog Spit Roast on Barbecue with A Pig’s Head in Foreground’. Ya, foto itu memang menggambarkan babi yang dipanggang utuh. Kepalanya terpotong, tapi masih ditaruh di tempat pemanggangan. Kontributor foto tersebut adalah Mark Wiener. Foto itu diambil pada 28 Juli 2012.