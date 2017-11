Lecehkan Agama, Ayat Alquran Dipakai Backsound Musik dengan Tampilan Wanita Seksi

FAJAR.CO.ID, Penistaan agama kembali terjadi melalui sebuah lagu yang dipublikasikan oleh akun youtube GR6 EXPLODA oficial.

Lagu yang dipublikasikan pada 19 September 2017 itu, dicampur adukan dengan bacaan Alquran yang dipotong-potong dan disesuaikan dengan alunan musik dalam video tersebut.

Belum diketahui pemilik asli dari video tersebut, namun hingga berita ini ditulis, lagu pelecehan agama itu sudah ditonton sebanyak 1,844,692 kali. Dan mendapat dislike lebih banyak daripada dilike.

Banyak pengguna sosial media yang bereaksi untuk melaporkan akun tersebut kepada pihak youtube, namun hingga kini video tersebut belum juga dihapusnya.

“I aint dirtying ma tongue all i got to say is …. May Allah swt punish u in the both worlds,” kata akun halima tufail.

“Untuk semua orang islam yang melihat video ini, tolonglah spam video yang laknat durjana ini… semoga youtube hapuskan video ini untuk selamanya….orang kafir kurang ajar, tiada pelajaran orang yang jahil pengertian agama orang lain… respect lah agama orang lain ni… ayat al-Quran dijadikan musik background dengan nuansa video ada perempuan twerking dan pakaian seksi dan terseksa dipandang mata pula tu…. Subhanallah. Masya Allah. pihak youtube tolong hapuskan video ini… thank you and respect other religion. bye nigga sial,” tulis akun