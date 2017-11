“Move On” dari IYL-Cakka, PAN Sulsel Silaturahmi NA-SS

FAJAR.CO.ID — Jika kemarin-kemarin DPW PAN Sulsel teguh pendirian mendukung penuh Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka), kini kondisinya sudah berbeda.

DPW PAN Sulsel akhirnya melunak terhadap keputusan pengurus pusat (DPP) untuk mengusung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (SS) pada Pilgub Sulsel 2018.

Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi, pada acara silaturahmi parpol pengusung NA-SS di Hotel Clarion Makassar, Jumat malam (3/11/17). Selain PAN, silaturahmi ini dihadiri pula oleh Partai Gerindra, PKS, dan PDIP.

Bakal cagub, Nurdin Abdullah, menanggapi hangat kehadiran Ashabul Kahfi yang sebelumnya sulit “move on” dari IYL-Cakka.

“Saya sangat memahami, tapi dengan kedatangan Pak Kahfi hari ini, itu bukti PAN sudah cair. Ini kan kita tidak mungkin langsung gitu, jadi ini suatu kehormatan dan bagian kami sebagai calon gubernur dan wakil gubernur tentu komunikasi kami mulai bangun,” ujar Nurdin Abdullah kepada awak media.

Di balik manuver-manuver politik, Nurdin Abdullah berharap pilgub berjalan secara damai.

“Kalau saya, bagaimana pilgub itu berjalan secara damai, sejuk, yah, tidak ada yang merasa dizalimi, tidak ada yang merasa ditinggal, kan gitu,” tambahnya.

Sementara, Ashabul Kahfi selaku Ketua DPW PAN Sulsel mengakui dinamika politik yang mereka jalani, dari “all out” untuk IYL-Cakka menjadi parpol pengusung NA-SS. Tetapi, ia belum mau bicara banyak.

“Apapun yang kami katakan sekarang, tentu waktu yang akan menjawab. Kalau saya katakan all out atau tidak all out, apapun yang terjadi waktulah yang akan jawab,” tuturnya. (sul/fajar)