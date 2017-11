Pengelolaan Dana Oke Oce akan Transparan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Alokasi anggaran untuk program Ok Oce sebesar Rp 92 miliar yang dipaparkan Sekda DKI Jakarta Saefullah dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI pada Kamis (2/11) dipastikan akan dikelola secara transparan.

“Langkah cepat Anies-Sandi dalam menjalankan program memajukan Kota Jakarta dikonkretkan dengan melakukan revisi Kebijakan Umun Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD DKI Jakarta 2018. Dan kita, Ok Oce gayung bersambut dengan konkretisasi itu. Anggaran sebesar Rp 92 miliar bagi program Ok Oce kita pastikan dikelola dengan transparan,” jelas Bendahara Ok Oce Anggawira kepada redaksi, Sabtu (4/11).

Menurutnya, transparansi merupakan hal mutlak dalam menjalankan program Pemprov DKI sekarang.

“Dana sebesar Rp 92 miliar merupakan program yang dikonsolidasikan oleh dinas-dinas terkait, dan program tersebut merupakan penunjang dari gerakan Ok Oce. Kami minta penggunaannya dilakukan secara terbuka dan transparan sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap publik,” ujar Anggawira.

Dia pun menyegerakan melunasi janji kampanye pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) dengan menjalankan Program Ok Oce. Tiap kecamatan akan dibangun satu pusat kewirausahaan untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

“Generasi produktif kaum muda di tiap kecamatan. Kita dorong anak muda di ibu kota lebih produktif dan bisa terjun ke dunia usaha,” kata Anggawira.

Dia mencontohkan, Program Ok Oce bisa bersinergi dengan program Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI seperti Urban Farming.

“Sebelumnya hanya untuk pemenuhan pangan keluarga, ke depan bersama Ok Oce, Urban Farming akan berorientasi bisnis. Kontinuitas produksi dan pemasaran hasil akan dibantu dengan pendekatan participatory atau pendampingan. Yakin usaha sampai membuka lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan,” pungkas Anggawira. [wah]