Siapa Juara Liga 1, Bali United, MU atau Bhayangkara?

FAJAR.CO.ID — Liga 1 2017 dipastikan sengit sampai pertandingan terakhir atau matchday ke-34. Penentuan gelar juara ditentukan pada laga penghabisan. Ini menyamai sengitnya kompetisi musim 2004.

Saat ini ada tiga tim yang masih berpeluang juara, yaitu Bali United, Bhayangkara FC, dan Madura United (MU). Ketiga klub tidak memiliki kemungkinan poin yang sama pada akhir musim.

Seperti dilansir laman resmi Liga 1, Bali United dengan sisa 1 pertandingan poin maksimalnya adalah 68. Sementara, Bhayangkara dengan 2 laga sisa poin maksimal adalah 69, kemudian Madura United juga dengan sisa 2 laga punya poin maksimal 66.

Dan, bentrok laga tunda antara Madura United vs Bhayangkara FC, Rabu (8/11/2017), bisa jadi mereduksi lagi jumlah tim yang berpeluang menjadi juara. Itu akan terjadi bila Bhayangkara mengalahkan atau menahan imbang Madura United. Seandainya Madura United mengalahkan Bhayangkara, maka tim yang berpeluang juara masih tetap tiga.

Tapi penentuan gelar juara masih dipastikan terjadi di pekan terakhir. Sama seperti di kompetisi Divisi Utama 2004. Ketika itu, situasinya juga ekstrem karena hingga pekan terakhir atau pekan ke-34 masih ada tiga tim yang berpeluang juara, yaitu Persebaya Surabaya, PSM Makassar, dan Persija Jakarta.

Pada pekan terakhir kala itu, Persebaya bertemu Persija di Stadion Gelora 10 Nopember Surabaya. Sedangkan PSM menjamu PSMS Medan di Makassar. Hasilnya, Persebaya menang 2-1 atas Persija dan PSM mengalahkan PSMS, juga dengan skor yang sama.

Alhasil, penentuan juara dihitung melalui selisih gol karena poin Persebaya dan PSM sama-sama 61. Dan, Persebaya yang berhak juara karena memiliki selisih gol 55-26, sedangkan PSM 46-28.

Yang berbeda kali ini adalah tiga tim yang berpeluang juara tidak memiliki kemungkinan poin yang sama pada akhir musim. (*/fajar)

*Jejak Juara Kasta Tertinggi

Divisi Utama 2003

Persik juara di pekan 37 (38 pekan)

Divisi Utama 2004

Persebaya juara di pekan 34 (34 pekan)

ISL 2008/2009

Persipura juara di pekan 31 (34 pekan)

ISL 2009/2010

Arema juara di pekan 33 (34 pekan)

ISL 2010/2011

Persipura juara di pekan 25 (28 pekan)

ISL 2011/2012

SFC juara di pekan 30 (34 pekan)

ISL 2013

Persipura juara di pekan 30 (34 pekan)

ISC 2016

Persipura juara di pekan 34 (34 pekan) — kompetisi tidak resmi

Liga 1 2017

?

Klasemen Liga 1 2017

(5 Besar)

No. Klub — Main — Poin

1. BALI UNITED — 33 — 65

2. BHAYANGKARA — 32 — 63

3. PSM MAKASSAR — 33 — 62

4. MADURA UNITED — 32 — 60

5. PERSIPURA — 33 — 59

*Jadwal Liga 1

Pekan 34

Jumat, 10 November 2017

Persiba Vs Mitra Kukar

Pukul 18.30 WIB

Sabtu, 11 November 2017

‌Barito Putera Vs Persela

Pukul 15.00 WIB

‌Borneo FC Vs Arema FC

Pukul 18.30 WIB

Minggu, 12 November 2017

Persipura Vs Sriwijaya FC

Pukul 13.30 WIB

‌Semen Padang FC Vs PS TNI

Pukul 15.00 WIB

Persib Vs Perseru Serui

Pukul 15.00 WIB

‌Bhayangkara FC Vs Persija

Pukul 18.30 WIB

‌PSM Vs Madura United

Pukul 18.30 WIB

Bali United Vs Persegres

Pukul 18.30 WIB