SYL Wakili Indonesia Dikonfrensi Inovation di Perancis

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, kembali menorehkan prestasi. Gubernur dua periode ini mendapat kehormatan untuk mewakili Indonesia di forum internasional 20 hingga 21 November.

Kemenpan-RB mengundang Syahrul ke Perancis. Tujuannya sebagai salah satu delegasi Indonesia di acara konfrensi Inovation in Goverment The New Normal.

Syahrul dalam pertemuan tersebut akan memaparkan sistem informasi lingkungan hidup online (SIMAS-LH Online) sebagai inovasi pelayanan publik pemprov Sulsel.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulsel, Andi Hasbih Muh Nur membenarkan itu. Kata dia, SIMAS-LH Online akan dipresentasekan di forum tersebut.

“Dari Indonesia hanya dua orang yakni Pak Syahrul dan gubernur Bali, Ini penghargaan atas akselerasi Sulsel. Hasil dari apa yang dilakukan pemerintah,” tambahnya. (ful)