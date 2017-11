Batik Air Siap Lakukan Self Check in

FAJAR.CO.ID, CENGKARENG – PT Angkasa Pura IIbersama Batik Air siap memberlakukan self check in di Bandara Internasional Soekarno – Hatta, Cengkareng.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pengguna jasa di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno – Hatta, salah satunya dengan mengurangi kepadatan calon penumpang di counter check in pada saat jam puncak (peak hour) di Terminal 1C.

Plt Manager Humas Lion Air Rama menjelaskan, self check in dikhususkan dan diwajibkan bagi para pengguna jasa yang membawa barang bawaannya ke dalam kabin pesawat, sedangkan bagi para pelanggan yang memiliki bagasi dan adanya kondisi khusus seperti bepergian dengan anak kecil, alasan kesehatan, dan sebagainya tetap melakukan check in di counter check in Batik Air seperti biasanya.

“Per 10 November 2017 para pelanggan setia maskapai Batik Air bisa menikmati layanan self check in yang disediakan oleh Angkasa Pura II, yang hingga kini telah tersedia 12 mesin self check in yang siap beroperasi dan terletak di sekitar pintu keberangkatan terminal 1C,” ujar Ramaditya Handoko dalam siaran persnya, Rabu (8/11).

Hal ini kata Rama diterapkan untuk menambah rasa nyaman dan memberikan efisiensi

waktu bagi para pelanggan yang akan bepergian.

Diharapkan para penumpang bisa menikmati dan terbantu dengan adanya self check in di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang disediakan oleh Angkasa Pura II yang dapat digunakan pada

peak hour tersebut.

“Dengan terurainya proses check in baik di self check in ataupun counter check in diyakini dapat mempersingkat waktu sehingga akan mempermudah para pengguna jasa,” tandasnya.(chi/jpnn)