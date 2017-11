Ini Keteladanan Agus AN di Mata Nurdin Halid

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid (NH), bernostalgia bersama Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang di Warung Kopi Hai Hong, Jalan Pelita Raya, Kota Makassar, Rabu, 8 November. Kedua figur yang bakal maju pada Pilgub Sulsel 2018 itu tampak akrab berdiskusi seputar beragam hal, termasuk soal dinamika politik di Sulsel.

NH tidak ragu memuji Agus AN sebagai salah satu sosok teladan dalam kepemimpinan. Hal tersebut dibuktikan Agus AN dalam pengabdiannya bersama Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, selama 10 tahun terakhir. “Dia (Agus AN) teladan bagi wakil kepala daerah lainnya. Tidak pernah kita dengar ada gesekan terkait kepemimpinan di Sulsel,” ujar NH.

Menurut NH, loyalitas dan integritas Agus AN memang sudah sangat terbukti dan teruji. Mantan Ketua PSSI itu mengaku amat mengenal sosok mantan Ketua DPRD Sulsel tersebut. Pasalnya, mereka sempat bersama-sama membesarkan AMPI Sulsel. Di mata NH, Agus AN senantiasa memberikan kontribusi maksimal dalam setiap organisasi yang diikutinya.

“Pengalaman selama di AMPI, Agus AN inilah yang paling getol membesarkan organisasi tersebut. Sedari dulu, dia memang selalu memperlihatkan intergritas dan loyalitasnya pada setiap organisasi tempatnya bergabung,” ujar NH yang juga Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Kini, saat NH dan Agus AN sama-sama ikut bertarung pada Pilgub Sulsel 2018, tali silahturahmi antara kakak-beradik tersebut tetap dirajut dalam bingkai kebersamaan. NH senantiasa mengaku tetap memberikan dukungan bagi istri Majdah Zain tersebut. Toh, Agus AN merupakan salah satu jebolan AMPI yang tidak lain merupakan kadernya.

Menghadapi Pilgub Sulsel, NH dipastikan bisa ikut bertarung lantaran telah mengantongi dukungan kursi parlemen yang lebih dari cukup. NH didukung Golkar (18 kursi), NasDem (7 kursi), PPP kubu Djan Faridz (7 kursi) dan PKPI (1 kursi). Adapun Agus AN baru sebatas didukung PBB (1 kursi). Adapun PKB (3 kursi) yang mulanya mendukung Agus AN dikabarkan merapat ke NH. (rls)