Polisi Telusuri Selisih NJOP di Pulau Reklamasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melihat adanya selisih pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada pulau-pulau reklamasi teluk Jakarta.

Terlebih pada NJOP Pulau C dan D hanya sebesar Rp3,1 juta per meter dengan pulau-pulau reklamasi lainnya. Hal itu menimbulkan kejanggalan pada penyidik.

“Ada selisih yah antara NJOP dengan fakta di lapangan berkaitan dengan harga tanah. Kita akan dalami kembali,” kata Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/11).

Terkait pemeriksaan Kepala BPRD DKI, Edi Sumantri dan Kepala KKJP (Kepala Kantor Jasa Penilai Publik), Dwi Haryantono hari ini sebagai saksi kasus itu, Argo menyebut penyidik masih akan menggali pertanyaan seputar NJOP. Mereka akan ditanyakan penetapan NJOP pulau-pulau reklamasi.

“Intinya tema yang kita usung ini soal NJOP tentunya kita akan tanya pada yang bersangkutan berkaitan dengan penetapan NJOP, besaran menghitungnya seperti apa. Kemudian kita akan dalami itu, sehingga kita akan ketahui proses seperti apa penentuan NJOP itu sendiri,” ujar Argo.

Penyelidikan kasus ini dimulai sejak September 2017, dengan dasar adanya polemik di masyarakat soal reklamasi. Polisi sudah meminta data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyidik lantas meningkatkan status proses hukum proyek reklamasi Teluk Jakarta dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil setelah ditemukannya dugaan korupsi di proyek itu, saat dilakukan gelar perkara.

Polisi menduga ada pelanggaran ketika penetapan nilai jual objek pajak Pulau C dan D pada Reklamasi Teluk Jakarta. Diduga, penetapan NJOP pada pulau reklamasi itu tidak wajar. NJOP di pulau reklamasi C dan D diketahui hanya sebesar Rp3,1 juta per meter. “Pemerintah kan semua ada nilai objek. Kan tidak boleh di bawah,” jelas Argo (3/11). (Fajar/JPC)