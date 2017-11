Berpeluang Dampingi DBR di Wajo, Anwar Sadat Genjot Sosialisasi

FAJAR.CO.ID, WAJO – Melihat kondisi survei yang berkembang saat ini, membuat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya mendorong dua kandidatnya untuk maju sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Wajo, yakni Sumardi Arifin dan Anwar Sadat.

Kini tampaknya Anwar Sadat yang semakin menguat bakal mewakili dr Baso Rahmanuddin (DBR) selaku Calon Bupati Wajo usungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pilkada Wajo 2018 mendatang

Hal itu senada dengan yang diungkapkan tim Anwar Sadat (AS), Asdar. Menurutnya, PKB tetap komitmen dan sepakat pada hasil survei dan menyatukan dukungan mendorong AS yang juga putra dari Anregurutta KH. Abdul Malik Muhammad maju jadi Cawabup.

“Sebagai bentuk keseriusan kami, kami telah mendirikan sejumlah posko. Terkait hal itu, tidak terlepas dari bentuk kerja keras kami untuk mendukung program-program dan kinerja tim,” ungkap Asdar.

Asdar menegaskan, ke depannya akan tetap terus berupaya untuk membuka posko dan rumah pemenangan. Selain itu, pihaknya juga akan menambah jaringan dan relawan pemenangan.

“Dari hasil komunikasi dengan DBR, hasil akhir akan tetap mengacu pada hasil survei untuk proses penetapan pasangan. Insya Allah, satu bulan ke depan kami tetap menggenjot sosialisasi untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas H. Anwar Sadat sesuai dengan petunjuk dan arahan ketua DPC PKB kab Wajo,” lanjut Asdar.

Saat ini, tim AS telah membuka posko di dua tempat, yakni di jalan Andi Paggaru dan jalan Bau Baharuddin Sengkang, termasuk satu Rumah Pemenangan yang bakal ditempatkan di Toko Arma Baru, jalan Jawa Sengkang. Selain itu, tim AS juga terus menambah sejumlah alat peraga seperti baliho dan banner di 14 kecamatan untuk mendulang popularitas AS.(rls)