Ditemukan Hiu Zaman Dinosaurus, Punya 300 Gigi

FAJAR.CO.ID — Hiu yang terjaring oleh kapal lepas pantai Algarve ini adalah spesies yang diperkirakan berumur 80 juta tahun dan jarang ditemui manusia.

Hiu prasejarah yang berasal dari zaman dinosaurus ini ditemukan di Portugal.

Ilmuwan Portugal menangkap ikan hiu yang langka itu secara kebetulan saat mereka mengerjakan sebuah proyek untuk Uni Eropa. Proyek itu berkonsentrasi pada “meminimalkan tangkapan ikan komersial yang tidak diinginkan”.

Menurut siaran pers Alliance of Mediterranean News Agencies, para ilmuwan dari Institute for The Sea and Atmosphere telah menjuluki hiu tersebut sebagai “fosil hidup”. Alasannya, sisa-sisa hiu itu berasal dari sekitar 80 juta tahun yang lalu.

Hiu dengan panjang 1,5 meter itu tertangkap pada kedalaman 700 meter. Ikan langka ini memiliki fitur primitif, seperti 300 gigi tajam.

Profesor Margarida Castro dari University of the Algarve mengatakan kepada Sic Noticias bahwa hiu itu mampu menjebak cumi-cumi, ikan, dan hiu lainnya dengan cepat. (The Independent/amr/fajar)