Korban Penggelapan Berlian Kembali Desak PN Jakpus Eksekusi Herawati Pulunggono

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Petrus Bala Pattyona, selaku Kuasa Hukum Ratna Dewi mempertanyakan kelanjutan kasus terdakwa, Herawati Jahja Pulunggono alias Iin yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 1042/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 11 September 2014, Jo Nomor 312/Pid/2014/PT.DKI.Jkt tanggal 5 Januari 2015, Jo Nomor 710 K/Pid/2015 tanggal 25 Agustus 2015.

“Hingga kini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak mengeksekusi Terdakwa Iin. Perbuatan terdakwa Iin tersebut telah sangat merugikan klien saya. Terdakwa Iin telah menggelapkan berlian milik klien saya,” ujar Petrus melalui keterangannya.

Lanjut Petrus menuturkan, kasus tersebut berawal dari terdakwa bekerja di Toko DeGem Cabang Hotel Grand Hyatt Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat sejak bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan Juli tahun 2013. Saat itu terdakwa selaku Manager Pengembangan dan mencakup kegiatan Marketing.

Menurut Petrus, upah yang diterima terdakwa saat bekerja sebanyak US$2000/bulan (dua ribu dolar Amerika per bulan). Petrus menambahkan, tugas terdakwa saat itu adalah menjual, membeli dan mencari customer untuk memenuhi target penjualan. Selanjutnya menyerahkan hasil penjualan kepada kantor atau pihak toko.

“Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada saksi bernama Kee Chin Kai alias Roy,” katanya.

Petrus menambahkan, pada tanggal 20 Juni 2013, terdakwa dengan sepengetahuan dan seizin saksi Kee Chin Kai alias Roy telah membawa cincin berlian seberat 11,12 karat dengan kode BRL 2081 seharga US$687.000 dan batu Precious Stone seberat 10,97 karat dengan kode CGR 5892 seharga US$35.000 dari Toko DeGem Cabang Hotel Grand Hyatt Jl.MH. Thamrin, Jakarta Pusat untuk diperlihatkan kepada customer yang bernama Siulang.

Namun ternyata oleh terdakwa, cincin berlian seberat 11,12 karat dengan kode BRL 2081 seharga US$687.000 tersebut diserahkan kepada saksi Ratna Dewi tanpa seizin saksi Kee Chin Kai alias Roy.

“Sedangkan batu Precious Stone seberat 10,97 karat dengan kode CGR 5892 seharga US$35.000 dikembalikan kepada Toko DeGem Cabang Hotel Grand Hyatt, Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat,” jelasnya.

Selanjutnya kata Petrus, tanggal 10 Juli 2013, terdakwa dengan sepengetahuan dan seizin saksi Kee Chin Kai alias Roy telah membawa cincin berlian seberat 8,15 karat dengan kode BRL 2117 seharga US$820.000 dari Toko DeGem Cabang Hotel Grand Hyatt Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat untuk diperlihatkan kepada customer yang bernama Helen.

Namun ternyata oleh terdakwa cincin berlian seberat 8,15 karat dengan kode BRL 2117 seharga US$820.000 tersebut diserahkan kepada saksi Ratna Dewi tanpa seizin saksi Kee Chin Kai alias Roy.

Sementara itu pada tanggal 13 Juli 2013, terdakwa dengan sepengetahuan dan seizin Saksi Kee Chin Kai alias Roy telah membawa cincin berlian seberat 7,70 karat dengan, cincin berlian seberat 4,53 karat dengan kode MDR 646O seharga US$707.000 dan cincin berlian seberat 8,04 karat dengan kode CDR 16265 seharga US$1.015.000 dari Toko DeGem Cabang Hotel Grand Hyatt Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat untuk diperlihatkan kepada customer yang bernama Siulang.

Namun ternyata kata Petrus oleh terdakwa cincin berlian seberat 7,70 karat dengan kode CDR 16075 seharga US$430.000, cincin berlian seberat 4,53 karat dengan kode MDR 6460 seharga US$707.000 dan cincin berlian seberat 8,04 karat dengan kode CDR 16265 seharga US$1.015.000 tersebut diserahkan kepada Saksi Ratna Dewi tanpa seizin saksi Kee Chin Kai alias Roy dan tidak ada pembayaran untuk itu.

Lalu saat Ratna Dewi kata Petrus menerima barang tersebut dari terdakwa, kliennya menyerahkan jiminan berupa uang kepada terdakwa. Dalam perjalanan waktu, uang jaminan tersebut tidak dikebalikan terdakwa kepada kliennya. Namun barang berupa berlian terdakwa mau ambil.

Lantara kliennya kata Petrus tak menyerahkan barang tersebut maka terdakwa membuat laporan kepada aparat kepolisian dan seolah-olah kliennya yang menipu terdakwa. (Fajar)

