Terbaik Se-Eropa, Shawn Mendes juga Rebut Trofi Ini dari Bieber

FAJAR.CO.ID — Dua tahun beruntun Shawn Mendes merebut trofi terbaik di MTV Europe Music Awards (EMAs). Tahun lalu, dia memenangkan Best Male Artist. Tahun ini lebih dahsyat.

Karena MTV mulai menghapus kategorisasi berdasar gender, di MTV EMAs 2017 kali ini Mendes merebut gelar tertinggi: Best Artist. Terbaik di antara seluruh penyanyi, baik pria maupun perempuan!

Cowok 19 tahun itu mengalahkan Ariana Grande, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Miley Cyrus, dan Taylor Swift. Saat menerima trofi, Mendes berterima kasih kepada mereka.

’’Mereka adalah orang-orang yang kujadikan panutan dalam hidupku. Masuk nominasi bersama mereka adalah kehormatan besar,’’ ucapnya sebagaimana dikutip Reuters.

Selain Best Artist, Mendes membawa pulang trofi Biggest Fans yang tahun lalu dimenangkan Justin Bieber. Juga, penyanyi asal Kanada itu memenangkan kategori Best Song untuk lagu terbarunya, There’s Nothing Holding Me Back.

Dia juga mendapat penghargaan sebagai Best Canadian Act. Mendes lalu menghibur audiens dengan membawakan lagu terbarunya itu secara live dengan iringan gitar akustiknya.

’’Cowok ini bisa bernyanyi. Dia bisa menulis musik yang hebat. Dia bisa bermain piano,’’ puji host Rita Ora.

Mengenakan jas biru dengan motif plaid koleksi Giorgio Armani serta kemeja dan celana dengan warna senada, Mendes memukau sejak datang di red carpet. Yang lebih sweet, dia hadir ditemani neneknya.

Well, MTV EMAs 2017 bukan hanya soal Mendes. Acara yang digelar di The SSE Arena, Wembley, London, itu menjadi panggung penampilan dramatis sejumlah musisi. Misalnya Eminem dan French Montana. Beberapa musisi juga mencuri perhatian dengan outfit saat melintasi red carpet. (adn/c19/na)

Pemenang MTV EMA 2017

Best Artist

Shawn Mendes

Best Song

Shawn Mendes – There’s Nothing Holding Me Back

Best Pop

Camila Cabello

Best Hiphop

Eminem

Best Video

Kendrick Lamar-Humble

Best Alternative

30 Seconds to Mars

Best New

Dua Lipa

Best Live

Ed Sheeran

Best Electronic

David Guetta

Best Rock

Coldplay

Best Look

Zayn

Best Push

Hailee Steinfeld

Best World Stage

The Chainsmokers – Live From Isle of MTV Malta 2017

Biggest Fans

Shawn Mendes