Horeee.. Mobil Anti Galau Sasar Sembilan Kota

FAJAR.CO.ID, YOGYAKARTA – Kementerian Sosial memberikan fasilitas kepada para pelajar maupun generasi muda, berupa mobil anti-galau yang sekarang sudah ada di sembilan kota. Hal itu bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan narkoba maupun tindakan lain yang diakibatkan kegalauan sesaat.

“Be your self and do the best (jadilah dirimu sendiri dan jadilah yang terbaik). Kami menyiapkan mobil anti-galau di sembilan kota,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (15/11).

Di mobil anti-galau itu, pengunjung bisa berkonsultasi. Bukan hanya karena permasalahan saja, namun juga bisa mengenai bagaimana supaya bisa meningkatkan prestasinya.

“Di Yogyakarta belum. Di Solo ada, para pelajar kalau pagi mulai banyak yang berjejer. Tidak berarti punya masalah, tapi bagaimana prestasinya agar meningkat,” tuturnya.

Diketahui, Yogyakarta merupakan kota peringkat pertama pengguna narkoba yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa. Data itu dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2016 silam.

Kepala BNNP DIY Brigjen Pol Tri Warno Atmojo mengatakan, salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui organisasi-organisasi di tingkat sekolah. “Banyak program-program pencegahan, salah satunya organisasi sekolah,” ucapnya. (Fajar/jpg)