Polisi Gerebek Pria dan Wanita Muda Lagi Pesta Sabu

FAJAR.CO.ID, TANJUNG SELOR – Satreskoba Polres Bulungan menggerebek pesta sabu di rumah AS (18) di Jalan H. Maskur, Tanjung Selor sekira pukul 09.00 Wita, Rabu (15/11). Dari penggerebekan tersebut polisi tidak hanya mengamankan AS, tapi juga seorang wanita berinsial FK (20) karena tertangkap tangan melakukan hal yang sama dengan AS.

Kapolres Bulungan AKBP Muhammad Fachry melalui Ps. Kasubbag Humas Aiptu Tutut Murdayanto mengatakan, penggerebekan bermula dari laporan warga yang mencurigai tempat kejadian perkara (TKP) penggerebekan sering digunakan pesta barang haram itu.

“Setelah mendapat informasi, Satreskoba langsung ke TKP, dan melakukan penyelidikan,” jelas Tutut kepada Radar Kaltara, Jumat (17/11).

Alhasil, setelah melakukan penyelidikan dan penggeledahan kedua tersangka terbukti memiliki dan menyimpan bubuk kristal itu. Dari tangan AS didapati 1,5 gram dan FK 3,3 gram.

“Untuk AS sabu didapati di dalam tabung kecil terbuat dari plasik hitam di dalam kamar, sedangka sabu FK disimpan di dalam dompet kecil di dalam tas,” ungkapnya.

Bahkan, saat ditemukan sabu sudah terbungkus rapi dalam plastik bening. AS memiliki 8 bungkus dan FK 25 bungkus.

“Pemeriksaan dengan tes urine, keduanya juga terbukti positif menggunakan sabu,” jelasnya.

Namun untuk asal sabu hingga kemarin masih dalam proses pengembangan, dan keduanya kini sudah mendekam di Rutan Polres Bulungan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika terbukti bersalah, keduanya terancam dikenakan hukuman 4 tahun penjara karena telah melanggar pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(omg/ana)