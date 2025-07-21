Update Daftar Lengkap Transfer Pemain 18 Klub BRI Liga 1 Musim 2025/2026

FAJAR.CO.ID - Bursa transfer menuju Liga 1 2025/2026 berlangsung sangat menarik. Dalam sepekan terakhir pergerakan mereka untuk mencari pemain baru sudah sangat terasa.
Persib Bandung jadi tim yang sangat aktif di bursa transfer awal musim 2025/2026, baik dalam aspek melepas maupun merekrut pemain.
Persib Bandung melakukan perombakan besar jelang musim 2025/2026 usai keberhasilan meraih juara Liga 1 dua musim beruntun.
Berikut DAFTAR BURSA TRANSFER LIGA 1 2025/2026
Per Minggu, 19 Juli 2025
- AREMA FC
Tim Kepelatihan Baru:
- Marcos Santos (pelatih)
- Andre Caldas (asisten pelatih)
Pemain Baru:
- Adi Satryo (eks PSIS Semarang)
- Dwiki Mardiyanto (eks Deltras)
- Dimas Aryaguna (Arema FC U-20)
- Razzaa Fachrezi (eks Rayo Vallecano C/timnas U-20)
- Paulinho Moccelin (winger Brasil)
- Valdeci (gelandang Brasil)
- Odivan Koerich (bek tengah Brasil)
- Yann Motta (eks Corumbaense FC/Liga Brasil)
Dilepas:
- Daffa Fahis
- Flabiola Soares
- Syaeful Anwar
- Dicki Agung
- Charles Lokolingoy
2. BALI UNITED
Tim Kepelatihan Baru:
- Johnny Jansen (pelatih)
- Jeffrey Dennis Talan (asisten pelatih)
- Ronnie Pander (asisten pelatih)
Pemain Baru:
- Joao Ferrari (eks PSIS Semarang)
- Rizki Dwi (eks Persis Solo)
- Thijmen Goppel (dari Belanda asal Wehen Wiesbaden di Liga Jerman)
- Mike Hauptmeijer (eks kiper /liga Belanda)
- Jens Raven (eks Dordrecht U21/liga Belanda)
- Tim Receveur (Almere City/liga Belanda)
- Mirza Mustafic (eks FK Sarajevo/liga Bosnia-Herzegovina)
Kembali dari peminjaman :
- Raka Surya
- Agus Mahendra
Dapat Perpanjangan Kontrak:
- Irfan Jaya
- Fitrul Dwi Rustapa
- M. Rahmat
- Brandon Wilson
- Kadek Agung
- Yabes Roni
Dilepas:
- Adilson Maringa
- Mitsuru Maruoka
- Elias Dolah
- Luthfi Kamal
- Taufik Hidayat
- Mohammad Sidik Saimima (ke Persis Solo)
- Everton Nascimento
- Privat Mbarga
- Koming
- Agung Manan (ke Persis Solo)
- Jaimerson Xavier
- Novri Setiawan (ke Persik Kediri)
- Adri Idrus (ke Bhayangkara FC)
- Tegar Infantrie
- Ryuji Utomo
3. BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC
Tim Kepelatihan Baru:
- Paul Munster (pelatih)
- Mustaqim (asisten pelatih)
- Passos (pelatih kiper, eks Persik Kediri)
- Steejl (pelatih fisik)
Pemain Baru:
- Firza Andika (eks Persija Jakarta)
- Ryan Kurnia (eks Persib Bandung)
- Slavko Damjanovic (eks Persebaya Surabaya)
- Andreas Nieto (eks Phnom Phen FC/Liga Kamboja)
- Ardi Idrus (eks Persebaya Surabaya)
- M. Ferarri (eks Persija Jakarta)
- Stjepan Plazonja (winger Kroasia eks Hougan United/liga Singapura)
- Moises Wolschick (eks Zakho SC/liga Irak)
- Christian Ilic (gelandang Austria eks Spartak Varna di Liga Bulgaria)
- Shanyder Antonio Borgelin (rekan setim Lionel Messi di Inter Miami)
- Nehar Sadiki (bek Makedonia Utara)
Dilepas:
- M. Hargianto
- Muhammad Fatchurohman
- Indra Adi
- Ruben Sanadi
- Taufiq Febrianto
- Andy Setyo
- Erwin Gutawa
- Frezy Al Hudaifi
4. BORNEO FC
Tim Kepelatihan Baru:
- Fabio Lefundes (head coach)
- Sultan Sama (assistant coach)
- Pedro Havier (assistant coach)
- Vinicius Xavier (assistant coach)
- Joao Gabriel (goalkeeper coach)
- Joao Pedro Ravol (physical coach)
- Gilang Ramadhan (analysis)
Pemain Baru:
- Juan Felipe Villa (eks Al-Ahli Club/Liga Bahrain)
- Rayhan Utina (eks Persela Lamongan
- Mohammad Al Husseini (eks Al-Quwa Al-Jaw)
- Maicon Saoza (eks Naxxar Lions FC/liga Malta)
- Juan Villa (eks Al-Ahli Club)
- Haykal Alhafiz (eks PSIS Semarang)
- Faris Adit (eks PSPS Riau)
- Redzuan Fachgi (eks Persikabo 1973)
- Ahmad Agung (eks Persib Bandung)
- Joel Vinicius (eks AA internacional de Limeira/liga Brasil)
- Douglas Coutinho (eks Tombense/Liga Brasil)
- Syahrul Tisna (eks kiper eks PSIS Semarang)
- Dapat Perpanjangan Kontrak:
- Mariano Peralta
- Christophe
Dilepas:
- Joaquin Gomez (head coach)
- Xavier Candel (pelatih fisik)
- Khairul Nizam (pelatih kiper)
- Daniel Faria (asisten pelatih)
- Demerson Bruno (asisten pelatih)
- Berguinho
- Matheus Pato (ke Port FC/liga Thailand)
- Kenzo Nambu
- Angga Saputro
- Andy Harjito
- Lucas Salinas
- Yogi Hermawan
- Gabriel Furtado
- Ronaldo Rodrigues
- Terens Puhiri (ke PSS Sleman)
Dipinjamkan:
- Stefano Lilipaly (ke Dewa United)
5. DEWA UNITED
Tim Kepelatihan Baru:
- Frank Kooiman (pelatih kiper eks Sparta Rotterdam)
Pemain Baru:
- Nick Kuipers (eks bek Persib Bandung)
- Edo Febriansah (eks bek Persib Bandung)
- Wahyu Prast (eks bek Malut United)
- Akbar Arjuansyah (eks Persija Jakarta)
- Cassio Scheid (eks Malut United)
- Stefano Lilipali (dipinjam dari Borneo FC)
- Privat Mbarga (eks Bali United)
- Rafael Struick (eks Brisbane Roar/liga Australia)
Dilepas:
- Risto Mitrevski (ke Persebaya Surabaya)
- Damian Van Rensburg
- Reva Adi Utama
- Agung Mannan (ke Persis Solo)
- Angeli Meneses
- Alfriyanto Nico (kembali ke Persija Jakarta)
- Ahmad Nufiandani (ke Madura United)
- Fabian Rizki
- Arapenta Poerba ( ke Persis Solo)
6. PERSIB BANDUNG
- Tim Kepelatihan Baru:
- Mario Jozic (pelatih kiper)
Pemain Baru:
- Saddil Ramdani (eks Sabah FC Liga Malaysia)
- Hamra Hehanussa (eks Persik Kediri)
- Wiliam Marcilio (eks Arema FC)
- Alfeandra Dewangga (eks PSIS Semarang)
- Julio cesar (Brasil)
- Luciano Guaycochea (eks Perak FC Liga Malaysia)
- Ramon Tanque (dari Brasil)
- Adam Przybek (kiper dari Wales)
- Uilliam Barros (asal Brasil)
- Berguinho (asal Brasil)
- Patricio Matricardi (eks FC Botosani/liga Rumania)
- Frans Putros (bek tengah Irak eks Port FC/liga Thailand)
Dapat Perpanjangan Kontrak:
- Bekham Putra
- Marc Klok
Dilepas:
- Passos (pelatih kiper)
- Ciro Alves
- Nick Kuipers (ke Dewa United)
- Mateo Kojican
- Kevin Ray Mendoza
- Ahmad Agung
- Victor Igbonefo
- Gervane Kastaneer
- Edo Febriansyah (ke Dewa United)
- Ryan Kurnia
- Gustavo Franca
- Rachmat Irianto (ke Persebaya Surabaya)
- David da Silva
- Sheva Sanggasi (ke Persijao Jepara)
Dipinjamkan ke klub lain:
- Adzikry
- Ferdiansyah
7. PERSIJA JAKARTA
Tim Kepelatihan Baru:
- Mauricio Souza (pelatih)
- Italo Bartole Resende (Asisten Pelatih)
- Vitor Branco Da Cruz (Pelatih Fisik)
- Gerson Rodrigues Rios (Pelatih Kiper)
- Caio Vito Jordao De Araujo (Analis)
- Claudio Luzardi (Interpreter)
Pemain Baru:
- Eksel Runtukahu (eks Barito Putera)
- Van Basty Sousa e Silva (eks Nautico/liga Brasil)
- Jordy Amat (Eks Johor Darul Ta'zim)
- Fabio Calonego (Brasil)
Dapat Perpanjangan Kontrak:
- Ilham Rio Fahmi
- Dony Tri Pamungkas
- Aditya Warman
- Gustavo Almeida
- Carlos Eduardo
- Hanif Sjahbandi
- Hansamu Yama
Dilepas:
- Marko Simic
- Odrej Kudela
- Maciej Gajos
- Ramon Bueno
- Pablo Andrade
- Syahrian Abimanyu
- Muhammad Ferarri
- Resky Fandi
- Raka Cahyana Rizky
- Akbar Arjunsyah
- Hendro Kartiko (pelatih kiper)
8. PERSIJAP JEPARA
Tim Kepelatihan Baru:
- Mario Lemos (head coach, pernah latih Manchester United Youth)
- Paulo Ramor Fereira (pelatih fisik/Brasil)
Pemain Baru:
- Frank Sokoy (eks PSBS Biak)
- Dicky Kurniawan (eka Gresik United)
- Firman Ramadhan (eks Malut United)
- Wahyudi Hamisi (eks PSS Sleman)
- Douglas Nonato Oliveira Cruz (eks PSPS Riau)
- Alexis Nahuel Gómez (eks Mohammedan/liga India)
- Elvis Sakyi (eks Al Anwar/liga Libia)
- Sudi Abdallah (eks striker PSIS Semarang)
- Rodrigo Moura (eks kiper
- Sheva Sanggasi (eks kiper Persib Bandung)
- Carlos Franca (eks winger Mohammedan/liga India)
- Adzikry Fadillah (pinjaman dari Persib Bandung)
Dapat Perpanjangan Kontrak:
- Iman Suherman (pelatih kiper)
- Restu Muhammad Akbar
- Ardi Ardiana
- Rendi Saepul
- Zarhan Rizki Alamsah
- Pattrick Kallon
- Rahmat Hidayat
- Indra Arya
- M. Sendri
- Fikron Afriyanto
- Rizki Hidayat
- Rosalvo Candido
- David Lali
Dilepas:
- Widodo C. (pelatih kepala, kini gabung Deltras FC)
- Noor Hadi (asisten pelatih)
9. PERSIK KEDIRI
Tim Kepelatihan Baru:
- Ong Kim Swee (pelatih)
Pemain Baru:
- Novri Setiawan (eks Bali United)
- Gavin Kwan (pinjaman Borneo FC)
- Wigi Pratama (eks Deltras FC)
- Irkhan Mila (eks Semen Padang)
- Yandi Sofyan (eks Persija Jakarta)
- Yoga Adiatama (eks Persela Lamongan)
- Aulia Ramadhan Lubis (eks PSPS Riau)
- Muhammad Firly (eks Barito Putera)
- Telmo Castanheira (gelandang Portugal eks Sabah FC/Liga Malaysia)
- Pedro Matos (eks AD Fafe/liga portugal)
- Sylvain Atieda (striker eks FC Rodange 91/liga Luksemburg)
- Syahrian Abimanyu (gelandang eks Persija Jakarta)
- Lucas Gama Moreira (Brasil)
- Imanol Garcia (gelandang Spanyol eks CD Alcoyano)
Dapat Perpanjangan Kontrak:
- Ezra Walian
- Leo Navacchio
- Kiko
- M. Supriadi
- Agil Munawar
- Ady Eko
- Yusuf Meilana
- Faris Aditama
- Husna Al Malik
- Rifqi Ray
- Hugo Samir
- Zikri Fikri
- Zidane Areza
- Haikal Rihka
- Abdul Khafid
Dilepas:
- Divaldo Alves (pelatih)
- Marcelo Rospide (asisten pelatih)
- Ramiro Fergonzi
- Ze Valente
- Brendon Lucas
- Didik Wahyu
- Hamra Hehanussa
- Geril Kapog
- Majed Osman
- Abiyoso
- Dede Sapari
- Ousmane Fan
- Eko Saputro
- Nuri Faysa
- Ahmad Agung
- Agil Munawar
10. PERSIS SOLO
Tim Kepelatihan Baru:
- Peter de Roo (pelatih asal Belanda)
- Mohamad Zulhazman Zulazwar (asisten Pelatih, eks Police Tero FC/liga Thailand)
- Khairulanwar Md. Isa (pelatih Fisik, eks Selangor FC Women)
Pemain Baru:
- Agung Mannan (eks Bali United)
- Sidik Saimima (eks Bali United)
- Arapenta Poerba (eks Dewa United)
- Ibrahim Sanjaya (eks Madura United)
- Kodai Tanaka (eks Balestier Khalsa FC/liga Singapura)
- Ikhwan Ali Tanamal (eks Persita Tangerang)
- Adriano Castanheira (eks Malut United)
- Xandro Schenk (Septemvri Sofi/liga Bulgaria)
- Fuad Sule (eks Glentoran FC/liga Irlandia Utara)
Dapat Perpanjangan Kontrak:
- Sho Yamamoto
- Eky Taufik
- Gianluca Pandeynuwu
- Cleylton Santos
- Jordy Tutuarima
Dilepas:
- Ramadhan Sananta (eks DPMM FC/liga Malaysia)
- Moussa Sidibe (ke Johor Darul Ta'zim/Liga Malaysia)
- Ong Kim Swee (pelatih)
- Fransiskus Sandro (ke Madura United)
- Rizky Dwi (ke Bali United)
- Ripal Wahyudi
- Mochammad Zaenuri
- Braif Fatari
- Romadona Dwi Kusuma
- Marcel Rumkabu
- Abdul Aziz (kembali ke Persib Bandung)
- Jhon Clay
- Lautaro Belleggia
- Eduardo Kunde
- Pancar Nur
11. PERSITA TANGERANG
Tim Kepelatihan Baru:
- Carlos Pena (pelatih)
Pemain Baru:
- Tegar Infantrie (eks Bali United)
- Rayco Rodriguez Medina (spanyol)
- Matheus Alves (Brasil)
- Pablo Ganet (Mérida AD/liga Spanyol)
Dapat Perpanjangan Kontrak:
- Tamirlan Kozubaev
- Eber Bessa
- Igor Rodriguez
- Javlob Guseynov
- Bae Sin-yeong
- Jack Brown
Dilepas:
- Sandro Embalo
- Ayom Majok
- Marios Ogkmpoe
- Fahreza Sudin
- Rendy Oscario
- George Brown
- Arif Setiawan
- Rizky Pellu
- Gian Zola
- Ali Tanamal (ke Persis Solo)
- Aji Kusuma
- Irsyad Maulana
- Ambrizal Umanailo
Dipinjamkan:
- Rifky Dwi (ke PSM Makassar)
12. PERSEBAYA SURABAYA
Tim Kepelatihan Baru:
- Eduardo Perez Moran (Pelatih Kepala)
- Shin Sang-gyu (Asisten Pelatih)
- Uston Nawawi (Asisten Pelatih)
- Felipe Americo Martins Goncalves (Pelatih Kiper)
Pemain Baru:
- Risto Mitrevski (eka Dewa United)
- Gali Freitas (eks PSIS Semarang)
- Koko Ari (eks Madura United)
- Rachmat Irianto (eks Persib Bandung)
- Miloš Raičković (eks FK Otrant-Olympic Ulcinj/Liga Montenegro)
Dilepas:
- Muhammad Hidayat
- Paul Munster (pelatih, kini gabung Bhayangkara FC)
- Gilson Cobicas
- Mohammed B. Rashid
- Kasim Botan
- Andre Oktaviansyah
- Andi Idrus
- Slavko Damjanovic
- Muhammad Rizki
- Aditya Arya Nugraha
- Riswan Lauhin
- Flavio Silva
13. PSBS BIAK
Pemain Baru : ?
Dapat perpanjangan kontrak ?
Dilepas:
- John Pigai (ke Persipura Jayapura)
- Marckho Sandy Meraudje (ke Persipura Jayapura)
- Febrianto Uopmabin (ke Persipura Jayapura)
- Sukandar Kansai (ke Persipura Jayapura)
- Jeam Kelly Sroyer (ke Persipura Jayapura)
- Todd Rivaldo Ferre (ke Persipura Jayapura)
14. PSIM JOGJA