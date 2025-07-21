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Update Daftar Lengkap Transfer Pemain 18 Klub BRI Liga 1 Musim 2025/2026

asrie - Olahraga
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FAJAR.CO.ID - Bursa transfer menuju Liga 1 2025/2026 berlangsung sangat menarik. Dalam sepekan terakhir pergerakan mereka untuk mencari pemain baru sudah sangat terasa.

Persib Bandung jadi tim yang sangat aktif di bursa transfer awal musim 2025/2026, baik dalam aspek melepas maupun merekrut pemain.

Persib Bandung melakukan perombakan besar jelang musim 2025/2026 usai keberhasilan meraih juara Liga 1 dua musim beruntun.

Berikut DAFTAR BURSA TRANSFER LIGA 1 2025/2026
Per Minggu, 19 Juli 2025

  1. AREMA FC

Tim Kepelatihan Baru:

  • Marcos Santos (pelatih)
  • Andre Caldas (asisten pelatih)

Pemain Baru:

  • Adi Satryo (eks PSIS Semarang)
  • Dwiki Mardiyanto (eks Deltras)
  • Dimas Aryaguna (Arema FC U-20)
  • Razzaa Fachrezi (eks Rayo Vallecano C/timnas U-20)
  • Paulinho Moccelin (winger Brasil)
  • Valdeci (gelandang Brasil)
  • Odivan Koerich (bek tengah Brasil)
  • Yann Motta (eks Corumbaense FC/Liga Brasil)

Dilepas:

  • Daffa Fahis
  • Flabiola Soares
  • Syaeful Anwar
  • Dicki Agung
  • Charles Lokolingoy

2. BALI UNITED

Tim Kepelatihan Baru:

  • Johnny Jansen (pelatih)
  • Jeffrey Dennis Talan (asisten pelatih)
  • Ronnie Pander (asisten pelatih)

Pemain Baru:

  • Joao Ferrari (eks PSIS Semarang)
  • Rizki Dwi (eks Persis Solo)
  • Thijmen Goppel (dari Belanda asal Wehen Wiesbaden di Liga Jerman)
  • Mike Hauptmeijer (eks kiper /liga Belanda)
  • Jens Raven (eks Dordrecht U21/liga Belanda)
  • Tim Receveur (Almere City/liga Belanda)
  • Mirza Mustafic (eks FK Sarajevo/liga Bosnia-Herzegovina)

Kembali dari peminjaman :

  • Raka Surya
  • Agus Mahendra

Dapat Perpanjangan Kontrak:

  • Irfan Jaya
  • Fitrul Dwi Rustapa
  • M. Rahmat
  • Brandon Wilson
  • Kadek Agung
  • Yabes Roni

Dilepas:

  • Adilson Maringa
  • Mitsuru Maruoka
  • Elias Dolah
  • Luthfi Kamal
  • Taufik Hidayat
  • Mohammad Sidik Saimima (ke Persis Solo)
  • Everton Nascimento
  • Privat Mbarga
  • Koming
  • Agung Manan (ke Persis Solo)
  • Jaimerson Xavier
  • Novri Setiawan (ke Persik Kediri)
  • Adri Idrus (ke Bhayangkara FC)
  • Tegar Infantrie
  • Ryuji Utomo

3. BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC

Tim Kepelatihan Baru:

  • Paul Munster (pelatih)
  • Mustaqim (asisten pelatih)
  • Passos (pelatih kiper, eks Persik Kediri)
  • Steejl (pelatih fisik)

Pemain Baru:

  • Firza Andika (eks Persija Jakarta)
  • Ryan Kurnia (eks Persib Bandung)
  • Slavko Damjanovic (eks Persebaya Surabaya)
  • Andreas Nieto (eks Phnom Phen FC/Liga Kamboja)
  • Ardi Idrus (eks Persebaya Surabaya)
  • M. Ferarri (eks Persija Jakarta)
  • Stjepan Plazonja (winger Kroasia eks Hougan United/liga Singapura)
  • Moises Wolschick (eks Zakho SC/liga Irak)
  • Christian Ilic (gelandang Austria eks Spartak Varna di Liga Bulgaria)
  • Shanyder Antonio Borgelin (rekan setim Lionel Messi di Inter Miami)
  • Nehar Sadiki (bek Makedonia Utara)

Dilepas:

  • M. Hargianto
  • Muhammad Fatchurohman
  • Indra Adi
  • Ruben Sanadi
  • Taufiq Febrianto
  • Andy Setyo
  • Erwin Gutawa
  • Frezy Al Hudaifi

4. BORNEO FC

Tim Kepelatihan Baru:

  • Fabio Lefundes (head coach)
  • Sultan Sama (assistant coach)
  • Pedro Havier (assistant coach)
  • Vinicius Xavier (assistant coach)
  • Joao Gabriel (goalkeeper coach)
  • Joao Pedro Ravol (physical coach)
  • Gilang Ramadhan (analysis)

Pemain Baru:

  • Juan Felipe Villa (eks Al-Ahli Club/Liga Bahrain)
  • Rayhan Utina (eks Persela Lamongan
  • Mohammad Al Husseini (eks Al-Quwa Al-Jaw)
  • Maicon Saoza (eks Naxxar Lions FC/liga Malta)
  • Juan Villa (eks Al-Ahli Club)
  • Haykal Alhafiz (eks PSIS Semarang)
  • Faris Adit (eks PSPS Riau)
  • Redzuan Fachgi (eks Persikabo 1973)
  • Ahmad Agung (eks Persib Bandung)
  • Joel Vinicius (eks AA internacional de Limeira/liga Brasil)
  • Douglas Coutinho (eks Tombense/Liga Brasil)
  • Syahrul Tisna (eks kiper eks PSIS Semarang)
  • Dapat Perpanjangan Kontrak:
  • Mariano Peralta
  • Christophe

Dilepas:

  • Joaquin Gomez (head coach)
  • Xavier Candel (pelatih fisik)
  • Khairul Nizam (pelatih kiper)
  • Daniel Faria (asisten pelatih)
  • Demerson Bruno (asisten pelatih)
  • Berguinho
  • Matheus Pato (ke Port FC/liga Thailand)
  • Kenzo Nambu
  • Angga Saputro
  • Andy Harjito
  • Lucas Salinas
  • Yogi Hermawan
  • Gabriel Furtado
  • Ronaldo Rodrigues
  • Terens Puhiri (ke PSS Sleman)

Dipinjamkan:

  • Stefano Lilipaly (ke Dewa United)

5. DEWA UNITED

Tim Kepelatihan Baru:

  • Frank Kooiman (pelatih kiper eks Sparta Rotterdam)

Pemain Baru:

  • Nick Kuipers (eks bek Persib Bandung)
  • Edo Febriansah (eks bek Persib Bandung)
  • Wahyu Prast (eks bek Malut United)
  • Akbar Arjuansyah (eks Persija Jakarta)
  • Cassio Scheid (eks Malut United)
  • Stefano Lilipali (dipinjam dari Borneo FC)
  • Privat Mbarga (eks Bali United)
  • Rafael Struick (eks Brisbane Roar/liga Australia)

Dilepas:

  • Risto Mitrevski (ke Persebaya Surabaya)
  • Damian Van Rensburg
  • Reva Adi Utama
  • Agung Mannan (ke Persis Solo)
  • Angeli Meneses
  • Alfriyanto Nico (kembali ke Persija Jakarta)
  • Ahmad Nufiandani (ke Madura United)
  • Fabian Rizki
  • Arapenta Poerba ( ke Persis Solo)

6. PERSIB BANDUNG

  • Tim Kepelatihan Baru:
  • Mario Jozic (pelatih kiper)

Pemain Baru:

  • Saddil Ramdani (eks Sabah FC Liga Malaysia)
  • Hamra Hehanussa (eks Persik Kediri)
  • Wiliam Marcilio (eks Arema FC)
  • Alfeandra Dewangga (eks PSIS Semarang)
  • Julio cesar (Brasil)
  • Luciano Guaycochea (eks Perak FC Liga Malaysia)
  • Ramon Tanque (dari Brasil)
  • Adam Przybek (kiper dari Wales)
  • Uilliam Barros (asal Brasil)
  • Berguinho (asal Brasil)
  • Patricio Matricardi (eks FC Botosani/liga Rumania)
  • Frans Putros (bek tengah Irak eks Port FC/liga Thailand)

Dapat Perpanjangan Kontrak:

  • Bekham Putra
  • Marc Klok

Dilepas:

  • Passos (pelatih kiper)
  • Ciro Alves
  • Nick Kuipers (ke Dewa United)
  • Mateo Kojican
  • Kevin Ray Mendoza
  • Ahmad Agung
  • Victor Igbonefo
  • Gervane Kastaneer
  • Edo Febriansyah (ke Dewa United)
  • Ryan Kurnia
  • Gustavo Franca
  • Rachmat Irianto (ke Persebaya Surabaya)
  • David da Silva
  • Sheva Sanggasi (ke Persijao Jepara)

Dipinjamkan ke klub lain:

  • Adzikry
  • Ferdiansyah

7. PERSIJA JAKARTA

Tim Kepelatihan Baru:

  • Mauricio Souza (pelatih)
  • Italo Bartole Resende (Asisten Pelatih)
  • Vitor Branco Da Cruz (Pelatih Fisik)
  • Gerson Rodrigues Rios (Pelatih Kiper)
  • Caio Vito Jordao De Araujo (Analis)
  • Claudio Luzardi (Interpreter)

Pemain Baru:

  • Eksel Runtukahu (eks Barito Putera)
  • Van Basty Sousa e Silva (eks Nautico/liga Brasil)
  • Jordy Amat (Eks Johor Darul Ta'zim)
  • Fabio Calonego (Brasil)

Dapat Perpanjangan Kontrak:

  • Ilham Rio Fahmi
  • Dony Tri Pamungkas
  • Aditya Warman
  • Gustavo Almeida
  • Carlos Eduardo
  • Hanif Sjahbandi
  • Hansamu Yama

Dilepas:

  • Marko Simic
  • Odrej Kudela
  • Maciej Gajos
  • Ramon Bueno
  • Pablo Andrade
  • Syahrian Abimanyu
  • Muhammad Ferarri
  • Resky Fandi
  • Raka Cahyana Rizky
  • Akbar Arjunsyah
  • Hendro Kartiko (pelatih kiper)

8. PERSIJAP JEPARA

Tim Kepelatihan Baru:

  • Mario Lemos (head coach, pernah latih Manchester United Youth)
  • Paulo Ramor Fereira (pelatih fisik/Brasil)

Pemain Baru:

  • Frank Sokoy (eks PSBS Biak)
  • Dicky Kurniawan (eka Gresik United)
  • Firman Ramadhan (eks Malut United)
  • Wahyudi Hamisi (eks PSS Sleman)
  • Douglas Nonato Oliveira Cruz (eks PSPS Riau)
  • Alexis Nahuel Gómez (eks Mohammedan/liga India)
  • Elvis Sakyi (eks Al Anwar/liga Libia)
  • Sudi Abdallah (eks striker PSIS Semarang)
  • Rodrigo Moura (eks kiper
  • Sheva Sanggasi (eks kiper Persib Bandung)
  • Carlos Franca (eks winger Mohammedan/liga India)
  • Adzikry Fadillah (pinjaman dari Persib Bandung)

Dapat Perpanjangan Kontrak:

  • Iman Suherman (pelatih kiper)
  • Restu Muhammad Akbar
  • Ardi Ardiana
  • Rendi Saepul
  • Zarhan Rizki Alamsah
  • Pattrick Kallon
  • Rahmat Hidayat
  • Indra Arya
  • M. Sendri
  • Fikron Afriyanto
  • Rizki Hidayat
  • Rosalvo Candido
  • David Lali

Dilepas:

  • Widodo C. (pelatih kepala, kini gabung Deltras FC)
  • Noor Hadi (asisten pelatih)

9. PERSIK KEDIRI

Tim Kepelatihan Baru:

  • Ong Kim Swee (pelatih)

Pemain Baru:

  • Novri Setiawan (eks Bali United)
  • Gavin Kwan (pinjaman Borneo FC)
  • Wigi Pratama (eks Deltras FC)
  • Irkhan Mila (eks Semen Padang)
  • Yandi Sofyan (eks Persija Jakarta)
  • Yoga Adiatama (eks Persela Lamongan)
  • Aulia Ramadhan Lubis (eks PSPS Riau)
  • Muhammad Firly (eks Barito Putera)
  • Telmo Castanheira (gelandang Portugal eks Sabah FC/Liga Malaysia)
  • Pedro Matos (eks AD Fafe/liga portugal)
  • Sylvain Atieda (striker eks FC Rodange 91/liga Luksemburg)
  • Syahrian Abimanyu (gelandang eks Persija Jakarta)
  • Lucas Gama Moreira (Brasil)
  • Imanol Garcia (gelandang Spanyol eks CD Alcoyano)

Dapat Perpanjangan Kontrak:

  • Ezra Walian
  • Leo Navacchio
  • Kiko
  • M. Supriadi
  • Agil Munawar
  • Ady Eko
  • Yusuf Meilana
  • Faris Aditama
  • Husna Al Malik
  • Rifqi Ray
  • Hugo Samir
  • Zikri Fikri
  • Zidane Areza
  • Haikal Rihka
  • Abdul Khafid

Dilepas:

  • Divaldo Alves (pelatih)
  • Marcelo Rospide (asisten pelatih)
  • Ramiro Fergonzi
  • Ze Valente
  • Brendon Lucas
  • Didik Wahyu
  • Hamra Hehanussa
  • Geril Kapog
  • Majed Osman
  • Abiyoso
  • Dede Sapari
  • Ousmane Fan
  • Eko Saputro
  • Nuri Faysa
  • Ahmad Agung
  • Agil Munawar

10. PERSIS SOLO

Tim Kepelatihan Baru:

  • Peter de Roo (pelatih asal Belanda)
  • Mohamad Zulhazman Zulazwar (asisten Pelatih, eks Police Tero FC/liga Thailand)
  • Khairulanwar Md. Isa (pelatih Fisik, eks Selangor FC Women)

Pemain Baru:

  • Agung Mannan (eks Bali United)
  • Sidik Saimima (eks Bali United)
  • Arapenta Poerba (eks Dewa United)
  • Ibrahim Sanjaya (eks Madura United)
  • Kodai Tanaka (eks Balestier Khalsa FC/liga Singapura)
  • Ikhwan Ali Tanamal (eks Persita Tangerang)
  • Adriano Castanheira (eks Malut United)
  • Xandro Schenk (Septemvri Sofi/liga Bulgaria)
  • Fuad Sule (eks Glentoran FC/liga Irlandia Utara)

Dapat Perpanjangan Kontrak:

  • Sho Yamamoto
  • Eky Taufik
  • Gianluca Pandeynuwu
  • Cleylton Santos
  • Jordy Tutuarima

Dilepas:

  • Ramadhan Sananta (eks DPMM FC/liga Malaysia)
  • Moussa Sidibe (ke Johor Darul Ta'zim/Liga Malaysia)
  • Ong Kim Swee (pelatih)
  • Fransiskus Sandro (ke Madura United)
  • Rizky Dwi (ke Bali United)
  • Ripal Wahyudi
  • Mochammad Zaenuri
  • Braif Fatari
  • Romadona Dwi Kusuma
  • Marcel Rumkabu
  • Abdul Aziz (kembali ke Persib Bandung)
  • Jhon Clay
  • Lautaro Belleggia
  • Eduardo Kunde
  • Pancar Nur

11. PERSITA TANGERANG

Tim Kepelatihan Baru:

  • Carlos Pena (pelatih)

Pemain Baru:

  • Tegar Infantrie (eks Bali United)
  • Rayco Rodriguez Medina (spanyol)
  • Matheus Alves (Brasil)
  • Pablo Ganet (Mérida AD/liga Spanyol)

Dapat Perpanjangan Kontrak:

  • Tamirlan Kozubaev
  • Eber Bessa
  • Igor Rodriguez
  • Javlob Guseynov
  • Bae Sin-yeong
  • Jack Brown

Dilepas:

  • Sandro Embalo
  • Ayom Majok
  • Marios Ogkmpoe
  • Fahreza Sudin
  • Rendy Oscario
  • George Brown
  • Arif Setiawan
  • Rizky Pellu
  • Gian Zola
  • Ali Tanamal (ke Persis Solo)
  • Aji Kusuma
  • Irsyad Maulana
  • Ambrizal Umanailo

Dipinjamkan:

  • Rifky Dwi (ke PSM Makassar)

12. PERSEBAYA SURABAYA

Tim Kepelatihan Baru:

  • Eduardo Perez Moran (Pelatih Kepala)
  • Shin Sang-gyu (Asisten Pelatih)
  • Uston Nawawi (Asisten Pelatih)
  • Felipe Americo Martins Goncalves (Pelatih Kiper)

Pemain Baru:

  • Risto Mitrevski (eka Dewa United)
  • Gali Freitas (eks PSIS Semarang)
  • Koko Ari (eks Madura United)
  • Rachmat Irianto (eks Persib Bandung)
  • Miloš Raičković (eks FK Otrant-Olympic Ulcinj/Liga Montenegro)

Dilepas:

  • Muhammad Hidayat
  • Paul Munster (pelatih, kini gabung Bhayangkara FC)
  • Gilson Cobicas
  • Mohammed B. Rashid
  • Kasim Botan
  • Andre Oktaviansyah
  • Andi Idrus
  • Slavko Damjanovic
  • Muhammad Rizki
  • Aditya Arya Nugraha
  • Riswan Lauhin
  • Flavio Silva

13. PSBS BIAK

Pemain Baru : ?
Dapat perpanjangan kontrak ?

Dilepas:

  • John Pigai (ke Persipura Jayapura)
  • Marckho Sandy Meraudje (ke Persipura Jayapura)
  • Febrianto Uopmabin (ke Persipura Jayapura)
  • Sukandar Kansai (ke Persipura Jayapura)
  • Jeam Kelly Sroyer (ke Persipura Jayapura)
  • Todd Rivaldo Ferre (ke Persipura Jayapura)

14. PSIM JOGJA

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