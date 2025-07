Media Al Jazeera Soroti Pengangguran Pemuda di Indonesia Tertinggi di Asia

FAJAR.CO.ID -- Pengangguran di Indonesia menjadi sorotan saluran berita independen asal Qatar, Al Jazeera. Dalam laporannya pada Jumat, 18 Juli 2025, Al Jazeera menyoroti isu sulitnya pemuda Indonesia mendapat pekerjaan yang layak.

Jaringan media yang berkantor pusat di Qatar itu mengambil data statistik pemerintah yang menyebut sekitar 16 persen dari 44 juta kaum muda Indonesia (berusia 15-24 tahun) tidak memiliki pekerjaan. Bahkan, angkanya salah satu tertinggi di Asia.

"Indonesia memiliki salah satu tingkat pengangguran pemuda tertinggi di Asia. Sekitar 16 persen dari 44 juta warga Indonesia usia 15-24 tahun tidak bekerja, menurut data pemerintah. Angka itu lebih dari dua kali lipat dibanding tingkat pengangguran pemuda di Thailand dan Vietnam," demikian petikan artikel bertajuk 'Indonesia has 44 million youths. It's struggling to get them jobs'.

Selain itu, optimisme kelompok pemuda terhadap kondisi ekonomi juga lebih rendah dibandingkan negara tetangga di ASEAN.

Survei yang dirilis oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura pada Januari lalu menunjukkan anak muda Indonesia memiliki pandangan yang jauh lebih pesimistis terhadap kondisi ekonomi dan pemerintahan dibanding anak-anak muda di Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam.

Berdasarkan survei tersebut, hanya sekitar 58 persen anak muda Indonesia yang menyatakan optimis terhadap rencana ekonomi pemerintah. Angka ini jauh di bawah rata-rata 75 persen dari enam negara tersebut.

Al Jazeera juga mengungkap kekecewaan anak muda itu, memuncak dalam aksi protes mahasiswa yang membentuk gerakan Indonesia Gelap pada Februari lalu.