Thailand U-23 Jadi Kandidat Kuat Lawan Timnas Indonesia U-23, Ini Hitung-hitungannya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Timnas Indonesia sudah memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala AFF U-23 2025.

Dari Grup A, Indonesia melangkah ke babak empat besar dengan status pemuncak klasemen setelah mengoleksi tujuh poin dari tiga laga.

Filipina menyusul di peringkat kedua dengan enam poin dan memiliki peluang besar untuk lolos sebagai runner up terbaik.

Sementara di grup B, persaingan masih terbuka. Vietnam memimpin dengan tiga poin dan Laos yang mengoleksi satu poin dipastikan tersingkir.

Dan Thailand memimpin Grup C dengan tiga poin dan berpeluang besar menyegel status juara grup

Dengan Timor Leste yang sudah dipastikan tersingkir, persaingan tinggal melibatkan Thailand dan Myanmar.

Melihat kondisi di tiga grup ini, Thailand U-23 menjadi kandidat terkuat untuk berhadapan dengan Timnas Indonesia U-23 di babak semifinal.

Status juara grup dari skuad asuhan pelatih Gerard Vanengburd ini membuatnya berpeluang menghadapi salah satu dari juara Grup C atau runner up Grup B/Grup C dari posisi peringkat dua terbaik.

Kemungkinan Thailand menjadi lawan Indonesia. Jika Thailand mampu mempertahankan posisi puncak di Grup C, laga Indonesia vs Thailand akan tersaji di babak semifinal. (Erfyansyah/fajar)