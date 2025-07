Arkana Hadirkan La Vela: Little Europe dari Agung Sedayu Group

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah sukses mengembangkan kawasan tematik seperti Aloha PIK, East Coast by The Sea, Tokyo Hub, Old Shanghai, dan lainnya, kini Arkana kembali memperkenalkan proyek ambisius terbarunya: La Vela. Berlokasi di Green Lake City, proyek ini resmi dibuka pada 24 Juli 2025 dengan tema besar “Little Europe”.

La Vela menambah daftar panjang kawasan tematik yang dikelola Arkana, unit dari Agung Sedayu Group yang dikenal sebagai pionir pengembangan kawasan komersial bernilai estetis tinggi dan berkarakter kuat.

Fokus Arkana tak hanya pada infrastruktur, melainkan juga pada pengalaman pengunjung dan keberlanjutan kawasan.

La Vela menghadirkan tenant unggulan, termasuk GrandLucky Superstore, yang kini menjadi gerai terbesar mereka di Jakarta.

Tenant lainnya seperti Teazzie, Sensatia, December Coffee, Lao Lao Huo Guo, turut menambah keragaman pengalaman belanja dan kuliner.

“La Vela lebih dari sekadar destinasi. Dengan lokasi strategis, konsep tematik yang unik, deretan tenant yang dikurasi, dan suasana yang cozy, La Vela akan menjadi destinasi urban yang ikonik di Jakarta,” tutur Marcomm Deputy Division Head Arkana Agung Sedayu Group Francisca Najoan.

Ke depan, Arkana masih akan merilis deretan proyek bertema internasional lainnya seperti Sunset Pier, Euro Asia, Lau Pa Sat, Santorini, hingga Alhambra.

Dengan visi besar untuk menghadirkan ruang-ruang komunal yang inklusif, Arkana menargetkan La Vela bukan hanya sebagai tempat hiburan, tetapi sebagai kawasan hidup baru yang menyatukan budaya, ekonomi, dan komunitas. (Pram/fajar)