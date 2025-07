RI-Belarusia Jajaki Kerjasama Pertukaran Teknologi Pertahanan

FAJAR.CO.ID -- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (RI) dan Kementerian Pertahanan Belarusia mengadakan pertemuan untuk membahas kerja sama pertahanan, khususnya dalam pengembangan industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan militer, serta pertukaran teknologi, di Belarusia, Senin (28/7/2025).

Pada kunjungan kehormatan ini Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin diterima langsung oleh Chief of the General Staff and First Deputy Minister of Defence of the Republic of Belarus H.E. Major General Pavel Nikolaevich Muraveyko.

Kementerian Pertahanan RI menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Mayor Jenderal Pavel Nikolaevich Muraveyko atas sambutan hangat dalam kunjungan resmi delegasi Indonesia ke Belarus.

Harapannya, hubungan pertahanan Indonesia–Belarus dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi kepentingan nasional kedua negara, tetapi juga bagi perdamaian dan stabilitas kawasan.

Dalam kesempatan ini disampaikan juga bahwa Indonesia menyambut baik undangan partisipasi dalam MILEX-2025, pameran persenjataan dan teknologi militer terbesar di Belarusia.

Partisipasi Indonesia melalui Atase Pertahanan yang terakreditasi untuk Federasi Rusia dan Belarus ini diharapkan menjadi pintu pembuka bagi penguatan kerja sama industri pertahanan, khususnya dalam bidang transfer teknologi, pengembangan sistem senjata, serta peningkatan kapasitas industri nasional.

Turut hadir mendampingi Menhan Sjafrie dalam pertemuan tersebut yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tandyo Budi Revita dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Marsdya TNI Yusuf Jauhari, M.Eng. (Pram/fajar)