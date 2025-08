PSMS Medan Jadi yang Terdepan Dalam Perburuan Osvaldo Haay?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Nama Osvaldo Haay jadi salah satu yang jadi perbincangan hangat di bursa trasfer jelang Super League 2025/2026.

Pemain berusia 27 tahun tersebut sempat menjadi andalan Timnas Indonesia khususnya kelompok umur U-23.

Terakhir pemain kelahiran Jayapura ini membela Bhayangkara FC pada musim 2023-2024.

Sebelum akhirnya absen di musim lalu, Osvaldo Haay sempat menjadi andalan di beberapa klub raksasa Indonesia.

Di antaranya ada, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Persipura Jayapura.

Namun dirinya sempat menepi dari sepakbola selama satu musim pada 2024-2025 karena faktor cedera panjang.

Rumor paling kencang klub yang disebut mengincar sang pemain adalah tim PSMS Medan.

Terbaru Osvaldo melalui unggahan sosial medianya mengumumkan dirinya akan kembali merumput ke lapangan hijau pada musim ini.

"Ready to back on the field for glory to jesus," narasi unggahan @valdo_haay lima hari lalu.

Sebelumnya, Winger lincah Osvaldo Haay tiba-tiba mengunggah video momen saat berseragam Persebaya Surabaya.

Melalui akun Instagram pribadinya, Minggu (27/7/2025), Osvaldo Haay menggunggah aksi-aksi saat membela Persebaya melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan.

Ia juga menyertakan keterangan seolah memberi kode bakal kembali bermain.

Yang menariknya, mantan pemain Timnas Indonesia itu saat ini juga dikaitkan dengan Persebaya Surabaya.

Osvaldo Haay sendiri sebelumnya sudah menepi cukup lama karena persoalan cedera

Bahkan sudah satu musim Osvaldo Haay menganggur atau tidak memiliki klub.

"Siap kembali ke lapangan untuk kemuliaan bagi Yesus," tulis Osvaldo Haay.