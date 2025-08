Rocky Gerung Ungkap Bukti Kasus Hasto dan Tom Lembong Pesanan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA —Pengamat Politik Rocky Gerung menegaskan kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto pesanan. Dua kasus itu kini dapat pengampunan dari negara.

“Menghukum Hasto kan pesanan, menghukum Lembong kan pesanan,” tegas Rocky dalam program Rakyat Bersuara dikutip YouTube Official iNews, Rabu (6/8/2025).

Aiman yang jadi pembawa acara program tersebut pun menanyakan bagaimana membuktikan. Bahwa kasus tersebut pesanan.

Rocky pun menimpali. Bahwa kasus itu bisa dibuktikan sebagai pesanan hanya dengan melihat telepon genggam milik jaksa dan polisi.

“Gampang. Suatu waktu nanti, cek handphone jaksa, cek habdphone polisi. Siapa yang nelepon,” terang Rocky.

Soal kapan, Rocky tak menjawab detail. Ia hanya bilang ada masanya.

“Suatu waktu nanti,” tambahnya.

Meski masa dimaksud tak jelas. Ia yakin hal tersebut mungkin terjadi.

“Mungkin aja. Kenapa enggak mungkin?” imbuhnya.

“Bisa aja sayang bilang nih. Suatu waktu, judul dari buku Kejaksaan. Now it can be told,” tambah Rocky.

Diketahui, dua kasus tersebut telah sampai pada pembacaan vonis hakim. Keduanya divonis bersalah.

Hasto dianggap bersalah dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Serta Hasto perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Belakangan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan rekomendasi abolisi untuk Tom Lembong. Serta amnesti untuk Hasto.

Amnesti dan abolisi itu menghapus segala tuntutan pidana terhadap keduanya. Keduanya resmi bebas dari jeruji.

(Arya/Fajar)