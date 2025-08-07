Ahmad Dhani Izinkan Restoran Putar Lagu Dewa 19 Tanpa Royalti, Tapi Ada Syaratnya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Musisi Ahmad Dhani membuat gebrakan di tengah polemik soal kewajiban pembayaran royalti musik di ruang publik. Lewat akun Instagram pribadinya, pendiri Dewa 19 itu menyatakan bahwa para pelaku usaha, khususnya restoran, bisa memutar lagu-lagu Dewa 19 tanpa dipungut biaya.

Namun, izin tersebut berlaku khusus untuk versi lagu Dewa 19 yang dibawakan bersama Virzha dan Ello.

“Restoran yang punya banyak cabang dan ingin memutar lagu Dewa 19 (Dewa 19 feat. Virzha-Ello), Ahmad Dhani sebagai pemilik master kasih gratis kepada yang berminat,” ujar Dhani, dikutip dari akun @ahmaddhaniofficial pada Kamis (7/8/2025).

Dhani juga membuka pintu komunikasi dan meminta pelaku usaha menghubungi akun resmi @officialdewa19 untuk mendapatkan izin secara langsung.

“Yang berminat, DM @officialdewa19,” tulisnya singkat.

Langkah Dhani ini sontak mengundang berbagai respons dari pengguna media sosial.

Menariknya, sebagian mengaitkannya dengan sikap Dhani beberapa waktu lalu yang dikenal tegas soal hak cipta dan kewajiban membayar royalti atas penggunaan lagu.

Meski begitu, banyak yang justru memuji keputusan tersebut. Tak banyak netizen menilai apa yang dilakukan Dhani kali ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku usaha.

“Alhamdulillaaah semua resto2ku bisa putar lagu Dewa dengan gratiss,” tulis komentar warganet.

“Support UMKM, tapi memburu penyanyi profesional dengan bayaran tinggi tapi culas. Lanjutkan pakdhe👏,” tulis akun lainnya.

“Nah kan pak de kasih kemudahan, dari dulu sudah dibilang cafe resto gratis, yang wajib bayar itu kalau artis konser, artis nyanyi yang honornya diatas 50 juta,” timpal lainnya. (Wahyuni/Fajar)