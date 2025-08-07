Alexander Isak Mulai Dikucilkan, Menanti Pinangan Liverpool?

FAJAR.CO.ID,JAKARTA -- Alexander Isak semakin dekat dengan pintu keluar dari timnya saat ini yaitu Newcastle United.

Kabar terbaru menyebut Isak dilarang menghadiri acara kumpul keluarga Newcastle yang diselenggarakan oleh pelatih Eddie Howe.

Menurut kabar dari media Inggris The Sun, ia diundang dalam acara keluarga yang digelar pelatih Eddie Howe di pusat latihan klub.

Ini tentunya semakin memperjelas sang pemain bakalan pindah di bursa transfer musim panas ini.

Isak tampak semakin terpinggirkan karena tak diikutsertakan dalam acara “family day” yang diadakan oleh Howe untuk para pemain beserta keluarga mereka.

Keinginannya untuk hengkang dari klub membuat sang pemain mulai terpinggirkan dari tim.

Sang pelatih, Eddie Howe memperingatkan bahwa Isak belum tentu akan disambut kembali dengan tangan terbuka.

“Anda harus mendapatkan hak untuk berlatih bersama kami," kata Howe

"Kami adalah Newcastle United. Pemain memiliki tanggung jawab di sini untuk menjadi bagian dari tim dan skuad. Anda harus bertindak dengan cara yang benar. Jadi, hal itu juga berlaku di sini,” sebutnya.

"Kami akan memastikan bahwa setiap pemain melakukan itu untuk mendapatkan hak berlatih bersama tim. Tidak ada pemain yang bisa berharap untuk bertindak buruk dan berlatih bersama tim seperti biasa," pesannya.

Liverpool pun kini menjadi harapan besar untuk penyerang asal Swedia itu ketika timnya saat ini sudah perlahan melupakannya.

Awal Liverpool datang dengan tawaran sebesar £110 juta namun mendapatkan penolakan.

Newcastle disebut masih mencari pengganti Isak, jika mendapatkan mereka disebut kembali terbuka dengan tawaran apapun untuk sang pemain.