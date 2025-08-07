Menu
Azizah Salsha Ketahuan Masih Simpan Foto Philo Paz

Azizah Salsha Ketahuan Masih Simpan Foto Philo Paz

Hamsah umar - Selebriti
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pratama Arhan ketahuan menghapus foto-foto pernikahan dengan Azizah Salsha usai sang istri ketahuan main padel bareng mantan kekasihnya.

Azizah diketahui sempat bermain padel di lokasi yang sama dengan Philo beberapa waktu lalu.

Sinyal keretakan rumah tangganya dengan Arhan pun semakin memanas saat percakapannya dengan sang ibu diketahui publik.

Di sisi lain, postingan Azizah justru memicu netizen berkomentar. Hal ini lantaran pada salah satu fotonya yang dijadikan sorotan terdapat sosok Philo.

Foto tersebut diunggah pada 3 November 2022 lalu. Satu tahun sebelum Azizah menikah dengan Arhan pada 20 Agustus 2023.

Terlihat Azizah mengedit dua foto. Foto pertama potretnya bersama artis cantik Marsya Aruan.

Kemudian foto lainnya memperlihatkan Azizah kompak mengenakan jersey bersama seorang Philo.

Meski membelakangi kamera, namun sosok itu diketahui sebagai Philo lantaran Azizah menandai akun Instagramnya.

Foto ini tentunya membuat heboh di tengah panasnya isu keretakan rumah tangganya.

Tidak sekali ini saja rumah tangga Azizah dan Arhan diterpa isu miring. Apalagi menjelang ulang tahun pernikahan mereka.

Sebelumnya, Azizah sempat terkena skandal perselingkuhan. Azizah diduga melakukan perselingkuhan dengan mantan kekasih sahabatnya Rachel Vennya, Salim Nauderer.

Kabar ini cukup menghebohkan publik kala itu. Apalagi banyak skandal soal dugaan foto-foto syur milik Azizah tersebar luas. (Elva/Fajar).

