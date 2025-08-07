Azizah Salsha Singgung Soal Agama dengan Ibunya, Ada Apa?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rumah tangga pasangan muda Azizah Salsha dan pesepakbola Pratama Arhan kembali menjadi perbincangan hangat warganet. Isu keretakan keduanya mencuat usai beredarnya tangkapan layar percakapan pribadi antara Azizah dan ibunya, Nurul Anastasya.

Dalam unggahan yang viral di media sosial, Azizah terlihat menyampaikan permintaan maaf kepada sang ibu.

“Semoga kakak sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah… Maafin Ummi ya, jangan tinggalin salat 5 waktunya, jangan tinggalin Allah,” tulis Nurul, dikutip dari unggahan akun @randomgirl_ pada Kamis (7/8/2025).

Ia juga mengungkapkan emosinya yang tiba-tiba menangis karena merindukan sang putri.

“Umi Abi sayang kakak, Umi kangen kakak. Tiba-tiba dari tadi nangis aja,” sambungnya.

Menanggapi pesan itu, Azizah membalas dengan nada penuh haru.

“Maafin kakak juga ya, Mi. Belum bisa jadi anak yang Umi pengin. Belum bisa *** Umi. Tapi, kakak sayang Umi,” tulisnya.

Isi percakapan ini sontak memicu spekulasi publik. Banyak yang menduga bahwa hubungan Azizah dan Arhan sedang berada diujung tanduk. Terlebih, Arhan belakangan dikabarkan menghapus foto-foto pernikahannya dari akun media sosial pribadinya.

Sementara itu, Azizah terlihat berolahraga dengan mantan kekasihnya, Philo Paz, yang semakin memperkuat rumor adanya jarak antara dirinya dan Arhan.

Tak hanya soal hubungan rumah tangga dalam chat tersebut, Azizah sempat menuliskan kalimat yang menyinggung soal ajaran agama, namun sebagian teksnya tertutup stiker emoji berbentuk hati.