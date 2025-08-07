Bansos PKH dan BPNT, Ini Jadwal Lengkap Pencairan dan Cara Daftarnya

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Bantuan Sodial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) segera cair. Kapan dan bagaimana caranya?

Perlu diketahui, saat ini sudah penyalurannya masuk tahap 3. Berlangsung pada periode Juli hingga September 2025.

Berikut ini jadwal lengkap penyaluran Bansos PKH dan BPNT yang dilakukan dalam empat tahap:

Tahap 1: Januari – Maret

Tahap 2: April – Juni

Tahap 3: Juli – September

Tahap 4: Oktober – Desember

Pencairan dilakukan melalui bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) atau Kantor Pos, tergantung mekanisme distribusi di masing-masing daerah.

Lali bagaimana cara mengecek apakah kita penerima PKH dan BPNT?

Ada berbagai cara, yakni sebagai berikut:

Melalui aplikasi “Cek Bansos”

Unduh aplikasi resmi “Cek Bansos” dari Kemensos melalui Google Play Store.

Login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Jika belum memiliki akun, pengguna wajib mendaftar terlebih dahulu.

Pilih menu “Status Usulan” untuk melihat informasi terkait status pendaftaran dan jenis bantuan yang diterima.

Jika pengajuan diterima, informasi bantuan yang diperoleh akan ditampilkan.

Melalui situs resmi Kemensos

Kunjungi laman resmi: https://cekbansos.kemensos.go.id

Isi data diri sesuai identitas, seperti nama lengkap, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kode verifikasi (captcha).

Klik tombol “Cari Data”.

Jika terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan lengkap mengenai bantuan yang diterima. Jika tidak, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

Cara daftar bansos PKH dan BPNT

Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan namun merasa memenuhi kriteria, berikut cara mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial:

Melalui aplikasi “Cek Bansos”

Unduh aplikasi dan buat akun dengan memasukkan data NIK, nomor KK, alamat, email, dan nomor HP aktif.

Unggah foto e-KTP dan swafoto sambil memegang e-KTP.

Setelah verifikasi email, login ke aplikasi dan pilih menu “Daftar Usulan”.

Isi data pribadi dan keluarga, kemudian pilih jenis bantuan yang diinginkan dan kirimkan usulan.

Melalui kantor kelurahan atau desa