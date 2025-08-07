Bantah Kena OTT KPK, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis: Hari Ini Saya Menghadiri Rakernas NasDem

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar.

Namun itu terbantahkan oleh keberadaan Abdul Azis saat ini di Makassar, Sulawesi Selatan.

Di Makassar, dia menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Nasdem yang juga dihadiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Abdul Azis membantah langsung terkait isu tersebut. “Dengan adanya berita ini, sejauh ini saya baru dengar 3 jam yang lalu saya baru dapat kabar terkait masalah OTT. Secara tidak langsung keluarga, sahabat, banyak yang prihatin, apakah betul Bupati Kolaka Timur Abdul Azis ini OTT," ungkapnya di Makassar, Kamis, (7/8/2025).

“Alhamdulillah hari ini saya ada di samping Kakak Ahmad Sahroni dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas NasDem di Makassar,” tambahnya.

Diketahui, ratusan kader Partai NasDem kembali menunjukkan soliditasnya. Kali ini, mereka bersama-sama menjemput dan menyambut khusus kedatangan Ketua Umum DPP Nasdem, Surya Paloh di Makassar.

Surya Paloh tiba di Makassar bersama sejumlah petinggi partai, diantaranya, Hermawi Taslim, Victor Laiskodat, Juli Laiskodat, Ali Mazi, Ahmad Sahroni, Rajiv dan Sejumlah Pengurus DPP NasDem lainnya.

Begitu tiba di bandara lama Sultan Hasanuddin Makassar di Mandai Maros, Surya Paloh langsung disambut sejumlah Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Rusdi Masse (RMS), Anggota Dewan Pertimbangan DPP Fatmawati Rusdi yang juga Wakil Gubernur Sulsel, serta jajaran pengurus DPW dan DPD Nasdem se-Sulsel.